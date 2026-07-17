Investigan presunto dumping en torres eólicas importadas de China

El Gobierno abrió una investigación por presunto dumping en la importación de torres eólicas industriales de acero desde China , mediante la Resolución 218/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La medida surge tras una solicitud presentada por la firma Gri Calviño Towers Argentina S.A., que denunció condiciones desleales de competencia en el mercado de torres eólicas de altura mínima de 50 metros, informó la Agencia NA.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó que existen pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de dumping, con un margen promedio ponderado estimado en un 46,39% para las operaciones de origen chino.

El informe técnico del área remarcó que los precios de los productos chinos nacionalizados resultaron significativamente inferiores a los de la industria local. Específicamente, durante el 2025, se detectó una subvaloración de entre el 31% y el 38% respecto a los precios de la empresa peticionante.

En este marco, la CNCE sostuvo que “esta presión de precios provocará un deterioro de los precios reales de venta, especialmente ante los proyectos ya adjudicados, provocando un deterioro real en la rentabilidad de la industria nacional”.

Perjuicio al empleo local

Si bien el organismo concluyó que no hay evidencia de un daño importante consolidado en el período anterior, dado que la industria nacional logró recuperar participación en el mercado en 2025, sí advirtió sobre una "amenaza de daño".

Al fundamentar la apertura del proceso investigativo, el Gobierno sostuvo que “la presencia en el mercado local de las importaciones chinas en condiciones de subvaloración de precios podría estar afectando y podría continuar afectando los volúmenes de producción de la rama de producción nacional y, por ende, el grado de utilización de la capacidad instalada y los niveles de empleo que han mostrado una relevante disminución”.

La mano de obra es uno de los cuellos de botella de la transición energética.

Además, hizo foco en el aumento de las importaciones para el primer semestre de 2026 derivado de proyectos específicos que habrían sido adjudicados a exportadores chinos en detrimento de los locales, lo que derivó en la paralización de la planta de la empresa peticionante.

Sobre este aspecto, la CNCE consideró que “la parada de planta y el deterioro del empleo configuran preliminarmente un escenario de vulnerabilidad que avala la apertura de una investigación por presunta amenaza de daño”.

Recopilarán pruebas

La investigación se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional, al considerar que las torres eólicas tienen una relevancia estratégica en el campo energético, ya que “constituyen bienes de capital pesados y de ingeniería a medida que resultan críticos para una infraestructura fundamental, como lo es la generación eléctrica del país”.

El período de recopilación de datos para determinar el dumping abarcará desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026. Las partes interesadas que acrediten su condición de tal tienen un plazo de 30 días para descargar y remitir los cuestionarios correspondientes a través del sitio web oficial de la CNCE.

Fuente: NA