Corte de luz: CALF explica cómo se aplica el resarcimiento para los usuarios

“El corte que se produjo no se debió a una sobrecarga en la línea que falló, la línea tenía todavía capacidad de un 20% para seguir transmitiendo energía. Dicho de otro modo, no fue un exceso de consumo lo que provocó la falla ”, comenzó diciendo Carlos Ciapponi , expresidente de la Cooperativa CALF y miembro del Consejo de Administración, en diálogo con Al final de todo (LU5).

De este modo, Ciapponi explicó que “un 7,8% de los usuarios fue afectado por el corte. Ese es el verdadero porcentaje de incidencia de los usuarios que se quedaron sin servicio producto de esta falla. El tiempo que demandó la reparación de esa línea fue alrededor de 5 horas 30 minutos”.

“La disconformidad de la gente que vivió el corte del servicio ya no lo vamos a arreglar. Para nosotros un usuario sin servicio es un problema porque estamos para prestar ese servicio”, agregó.

Resarcimiento para los usuarios

“El único paliativo para estos vecinos que perjudicamos con el corte es que, por contrato de concesión, está establecido que cuando tenemos una falla de este tipo debemos pagar una multa”, aseguró.

¿Qué se hace con el dinero de la multa? Ciapponi respondió que “se distribuye a modo de resarcimiento con todos los usuarios que no recibieron el suministro como correspondía. Eso está en marcha y en la segunda o tercera factura después de este cierre y una vez que se terminan todos los estudios y se determina exactamente con detalle quiénes son todos los usuarios afectados y la cantidad de horas y en el tipo de nivel de tensión, se le hace una retribución económica”.

“Está perfectamente establecido y arreglado en el anexo en el Anexo 2 del contrato de concesión. Ahí lo que se determina es en función de la tensión en la que se produce la falla, hay que ver el tiempo que duró y si ha habido más de una salida en ese mismo evento. Entonces, se saca la cuenta, se eleva el informe y el municipio tiene un órgano del controlador que lo verifica y nos aplica la multa”, explicó.

Y aclaró que “no hay transacción de dinero. Lo que sucede es que los afectados van a tener un descuento en su factura y va a quedar registrada”.

Todo lo posible

“Estamos haciendo todo lo posible para que esto no suceda otra vez, le damos garantías de que vamos a continuar brindando un excelente servicio como lo veníamos diciendo hasta ahora a pesar de estos incidentes”, comentó el directivo de CALF.

Ciapponi concluyó la entrevista diciendo: “Por ahora no me dedico a la adivinación, pero de lo que sí estoy seguro es de la capacidad técnica de CALF y de las estadísticas. Hace mucho tiempo que no teníamos un corte de este tipo… Ocurrió y es casi imposible que de de otra vez en el corto plazo”.