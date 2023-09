Cómo impacta la ciberseguridad en la agenda de las empresas

La ciberseguridad tiene un rol cada vez más importante en la industria hidrocarburífera . Las compañías requieren empresas que se dediquen a la actividad para proteger sus activos y controlar que las operaciones no sufran imperfectos.

AOG 2023 - Juan Lorenzo.mp4

“Desde hace años están haciendo foco en la industria hidrocarburífera trabajamos con clientes tratando de ayudarlos en esta transformación digital en el cual empieza a entrar en un mundo en el que el negocio necesita estar constantemente funcionando y necesitamos que esa red funcione todo el tiempo, que no tenga ninguna caída ni ninguna falla. Por lo cual uno de los puntos más importantes es la ciberseguridad”, subrayó Lorenzo.

“De nuestro lado, no solamente damos los equipos y los softwares para que la red de datos funcione sino todas las herramientas y todos los servicios para que no haya problemas de fallas ante incidentes cibernéticos”, agregó.

“Antes los programas de ciberseguridad no estaban en la mesa de directorio de las empresas, pero hoy en día es una prioridad porque no pueden tener fallas. Si el negocio se cae un minuto significa que no están funcionando las redes de transporte y son pérdidas millonarias con lo cual la prioridad que están dando los directorios de estas empresas es aún mayor. Nosotros tratamos de que los clientes puedan poner foco en su negocio y darle el servicio y el soporte de monitoreo de sus redes”, ponderó Lorenzo.