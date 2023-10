Argerich: un proyecto marcado por la ansiedad y la prudencia

La embarcación de 100 metros de longitud y 24 metros de ancho, con bandera de las Bahamas, utilizará cables robustos denominados “streamers” para capturar datos sísmicos del subsuelo, que luego serán procesados por expertos en geociencias con el objetivo de identificar áreas propensas a contener reservas de petróleo.

Equinor ha planeado abastecer periódicamente al buque sísmico durante su operación en la licencia, con aproximadamente una frecuencia de dos o tres semanas, mediante un buque de suministro en el Puerto de Mar del Plata, encargado de cargar combustible, alimentos, equipos y personal adicional.

Hay que recordar que BGP Prospector había atracado en el puerto de Montevideo en noviembre pasado, retirándose posteriormente debido a problemas legales que obstaculizaban la exploración en la Cuenca Argentina Norte. Para finalizar el contrato, las compañías pagaron una suma de 6 millones de dólares por la disponibilidad del buque, además de una multa asociada.

Luego de las tareas sísmicas, se espera que llegue el buque perforador en aguas profundas: Valaris DS-17. La embarcación se encuentra cumpliendo tareas en la Cuenca de Bacalhau, ubicada frente a las costas surorientales de Brasil y es capaz de operar en profundidades de agua de más de 3600 metros.

Esa capacidad de perforación le permitirá avanzar con las tareas en el bloque CAN-100 y corroborar los estudios preliminares de YPF sobre la posibilidad de contar con un yacimiento capaz de producir hasta 200 mil barriles de petróleo al día, lo que equivale a cerca del 40% de la producción actual del país.

VALARIS_DS_17.jpg

Las buenas perspectivas que genera Argerich generan un nivel de ansiedad difícil de controlar en Mar del Plata. Los dirigentes piden cautela porque el proyecto tiene diferentes etapas antes de que explote todo su potencial. “En definitiva, en marzo podremos tener alguna noticia concreta de lo que hoy es una expectativa con buenos augurios”, sostuvo Gabriel Matarazzo, tesorero de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).

En diálogo con +e, el dirigente celebró que la exploración en el Mar Argentino pueda superar sus dificultades y pidió no generar falsas expectativas de “cosas que todavía no suceden”. “El buque está trabajando, pero genera entre 60 y 80 puestos de trabajo y la mayoría son extranjeros. Lo pueda llegar a generar para Mar del Plata es muy poco. Hay mucha ansiedad, pero todavía está todo muy tranquilo”, subrayó.

“El pozo va a generar un poco más de movimiento, pero algo tranquilo. Nada muy alocado. Yo por ahí leo que se van a generar más de 120.000 puestos de trabajo, pero hay que ser serios: a partir de los resultados vamos a ver el proyecto caminar y, para que eso pase, probablemente, debamos esperar unos cinco años”, aseguró.

La palabra cautela se repite en Matarazzo. Es que el proyecto se vio demorado por diferentes amparos y el tesorero de la Federación no quiere alimentar promesas que no luego no se cumplirán. “Todavía no sabemos si va a haber petróleo y menos sabemos cuánto va a generar. Lo hemos charlado en la Oil & Gas, las aspiraciones es que sea un nuevo Vaca Muerta. Desde ahí podemos encontrar varios puntos en común siendo que al estar el mar necesitas una logística que triplica en cantidad lo que lo que conocemos en Vaca Muerta”, subrayó.

Todos los indicios marcan que los resultados serán favorables. Los descubrimientos en las costas de África elevaron las probabilidades de encontrar un proyecto que aumente considerablemente los recursos argentinos.

El escenario obliga a trazar un paralelismo con Vaca Muerta. El proyecto Argerich requiere de un tiempo prudente para que la producción comience a ser una realidad. “¿Cuánto tardó Vaca Muerta hasta empezar a explotar? Tuvieron que pasar 10 años para que todos dejaran de poner en dudas lo que se hace en Neuquén”, afirmó el tesorero de la Federación.

Si bien en Mar del Plata bajan el mensaje de paciencia, las autoridades saben que la ventana del petróleo se achica por lo que buscan que los procesos no se interrumpan para que los primeros barriles sean una realidad.

En este marco, el temor de que aparezca un nuevo amparo que interrumpa los trabajos sigue latente. “Estamos en Argentina. Cualquier cosa puede pasar”, resumió Matarazzo.

Todavía hay pedidos de amparo, que han sido rechazados, hay fallos, ratificaciones de esos fallos y audiencias públicas. Sin embargo, nada puede descartarse en el corto plazo. “Desde la lógica te diría que es muy difícil que tengan curso legal, pero nunca sabemos. Yo espero que se respete lo que se dictó”, analizó.

Las empresas hicieron sus inversiones para conocer el potencial de Argerich. Los buques están contratados y comenzó la cuenta regresiva para saber qué nivel de producción hay en el CAN-100. “Esto tendría que haber empezado el año pasado, pero por los amparos y presentaciones se tuvieron que agotar todas las instancias judiciales para poder tener el camino allanado. Esperemos que en marzo podamos tener los resultados preliminares de lo que hay en Argerich”, consideró Matarazzo.