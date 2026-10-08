AMBA I: el Gobierno presentó a inversores la licitación para ampliar el sistema de transmisión eléctrica

Transporte eléctrico: el Gobierno lanzó la licitación de AMBA I con una inversión de US$800 millones

El Gobierno nacional presentó ante bancos, fondos de inversión, constructoras y otros actores del sector privado los detalles de la licitación de AMBA I , el primer proyecto del nuevo Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico . La iniciativa apunta a reforzar la red de transmisión en el Área Metropolitana de Buenos Aires y requiere una inversión estimada en US$800 millones .

La presentación se realizó durante la conferencia “La reconstrucción del Sistema argentino de transmisión eléctrica”, que reunió a funcionarios nacionales, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), embajadores e inversores nacionales e internacionales.

La jornada estuvo encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.

Daniel González, María Tettamanti, y Damián Sanfilippo.

AMBA I tendrá 270 kilómetros de líneas

Durante el encuentro, Sanfilippo detalló las características técnicas de AMBA I, que contempla obras sobre líneas de 500, 220 y 132 kV. En total, el proyecto incluye 270 kilómetros de líneas de transmisión y la incorporación de 2.160 MVA de potencia.

El plazo de inversión previsto es de 52 meses, dividido en dos etapas. Se trata de la primera licitación dentro de un programa que busca ampliar la capacidad de transporte eléctrico en distintas regiones del país.

Según explicó el funcionario, existe un consenso dentro del mercado respecto de cuáles son las obras prioritarias que necesita el sistema de transmisión. En ese marco, el Gobierno optó por avanzar con un esquema en el que las inversiones sean realizadas por privados. “El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico es un plan federal, con líneas y obras en varias regiones del país”, señaló Sanfilippo durante la conferencia.

La estrategia implica que el Estado no ejecute directamente las obras, sino que las concesione al sector privado. González explicó que las necesidades de actualización y modernización de la red ya estaban identificadas y que la decisión oficial fue cambiar el esquema de financiamiento y ejecución.

El BID prepara una garantía para la licitación

Uno de los puntos centrales de la presentación ante los inversores fue el esquema de financiamiento de AMBA I. El proyecto contempla una garantía del BID, que todavía debe ser aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo.

Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina, explicó que el organismo trabaja junto al Gobierno en la estructuración de esa garantía y en la asistencia técnica vinculada con la licitación.

AMBA I: la obra de US$800 millones que busca ampliar la red eléctrica

El objetivo es reducir determinados riesgos del proyecto y facilitar la llegada de capital privado, de acuerdo a información oficial. La participación del BID también incluye asesoramiento en cuestiones contractuales y en el diseño del proceso licitatorio.

Además, el adjudicatario de AMBA I podrá solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El plan prevé más de US$6.600 millones en obras

AMBA I es la primera de 16 iniciativas que forman parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

En conjunto, el programa contempla inversiones por más de US$6.600 millones y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV en distintas zonas del país.

"AMBA I marca un avance en el proceso de normalización del sector energético argentino, reemplazando años de desinversión por reglas de mercado claras y capital privado genuino", indicaron desde la Secretaría de Energía a través de un comunicado.

La secretaria de Energía, María Tettamanti.

Qué sigue para la licitación de AMBA I

La conferencia funcionó como una instancia de presentación del proyecto ante potenciales inversores. Participaron bancos, fondos de inversión, empresas constructoras, estudios jurídicos y representantes diplomáticos de países con presencia inversora en la región.

Con esta etapa, el Gobierno busca avanzar hacia la publicación de los pliegos de la licitación de AMBA I y la posterior evaluación de las ofertas. La administración nacional anticipó que utilizará un esquema similar de presentación ante inversores para las próximas iniciativas del plan.