YPF donó 150 árboles para transformar el basural de Plaza Huincul

En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, YPF donó 150 árboles desarrollados en su vivero en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para iniciar la transformación del basurero municipal de Plaza Huincul .

“ Somos parte de la comunidad y estamos muy contentos de participar de esta actividad. Esta vegetación nos ayudará a reconvertir este espacio en uno más saludable”, destacó Luis Saavedra, gerente del Complejo Industrial Plaza Huincul de YPF.

La plantación se realizó junto a la comunidad y autoridades locales, como parte del plan de saneamiento impulsado por el municipio.

La iniciativa incluyó especies adaptadas a la zona, colocadas en el perímetro del predio para conformar una cortina de viento, como parte de un plan que incluye, además, la generación de fosas de impermeabilización con el objetivo de transformar el basural en un relleno sanitario.

“Gracias a esta donación dimos el primer paso en el programa de remediación y acondicionamiento del basural a cielo abierto de Huincul. En esta gestión se tomó la determinación de acondicionar y remediar parte de la afectación que tenemos en la ciudad”, señaló Matías Herrera, director municipal de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

La jornada contó con participación de vecinos, el Club de Leones y organizaciones locales, en una convocatoria abierta que reafirma el compromiso de YPF con el desarrollo local y el vínculo con la comunidad.