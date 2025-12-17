YPF buscar sumar a McDonald's en sus estaciones y conversa con Farmacity

Este martes, Horacio Marín , presidente y CEO de YPF , anunció que la petrolera busca avanzar en una reorganización general de su red de estaciones de servicio, basada en un esquema de cuatro formatos diferenciados. El plan contempla una alianza con McDonald’s para incorporar su oferta gastronómica en los locales Full y hasta incluye conversaciones preliminares con Farmacity para ampliar la prestación de servicios en distintos puntos del país.

Según explicó Marín, la alianza con McDonald’s formaría parte de "YPF Black" , el formato premium que la empresa planea lanzar dentro del nuevo esquema de estaciones.

“Estamos haciendo una alianza con McDonald's. A partir del año que viene vamos a tener cuatro tipos de estaciones de servicio. YPF Black, donde ahí vamos a ir con McDonald's, que es la idea para la premium”, señaló el CEO de la petrolera durante un evento realizado en las oficinas centrales de la empresa energética, ubicadas en el barrio porteño de Puerto Madero.

En ese mismo segmento, YPF trabaja además en el desarrollo de una propuesta gastronómica propia, con el objetivo de elevar el estándar de calidad en las estaciones. “Estamos trabajando con un chef para que hagan productos de alta calidad, para dar una marca con mucha calidad”, agregó.

YPF Full: nuevos formatos de estaciones de servicio

Además del segmento premium, el esquema proyectado por YPF incluye un formato estándar, que mantendría los productos y servicios tradicionales de la compañía, y un modelo de bajo costo pensado para ubicaciones más alejadas. “Por otro lado, va a estar la YPF como la conocen. Ahí van a ir los productos más importantes de la compañía”, explicó Marín.

El tercer formato será el denominado low cost, orientado a estaciones ubicadas en zonas remotas o de menor densidad, con foco en mejorar la atención a trabajadores y comunidades del interior.

“Estamos trabajando para darle más servicio a la gente que trabaja lejos, porque YPF va todos los días a hacer 600.000 kilómetros para que tengamos nafta en todas las partes del país”, afirmó.

YPF Full

Para dimensionar la logística de la compañía, Marín comparó el despliegue diario con “ir y volver a la Luna una vez todos los días”.

YPF y Farmacity, en conversaciones preliminares

En paralelo a la posible alianza con McDonald’s, el CEO de YPF comunicó que mantiene conversaciones iniciales con Farmacity para evaluar su incorporación como proveedor de servicios en algunas estaciones, aunque aclaró que se trata de una instancia temprana.

“Empezamos a hablar con Farmacity, o por lo menos yo empecé a hablar con el dueño. Eso después tiene determinadas reglas. Yo no me meto en las reglas, yo me meto en el qué y en el cuándo, y nunca en el cómo”, indicó.

De acuerdo Marín, la posible incorporación de este tipo de servicios apunta a mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar el rol de las estaciones como puntos de abastecimiento y servicios, especialmente en el interior del país. “Eso después es bueno para la gente, lo ves cuando vivís dentro del interior del país”, concluyó.