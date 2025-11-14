VMOS acompañó a los estudiantes del CET 12 de Sierra Grande en el Desafío ECO YPF 2025

Con el apoyo de VMOS, el CET 12 obtuvo el Premio a la Creatividad en el Desafío ECO YPF y recibió un kit tecnológico para seguir desarrollando su auto eléctrico.

El equipo “ Volterra ” del Centro de Educación Técnica (CET) Nº 12 de Sierra Grande , Río Negro, becado por la Fundación YPF, participó con gran éxito en la edición 2025 del Desafío ECO YPF, la competencia nacional que reúne a escuelas técnicas de todo el país en torno al diseño y construcción de autos eléctricos de emisión cero.

Desde VMOS acompañaron el viaje del conjunto serrano , integrado por Leila Ramírez, Valentina Melivilo, Mateo Owen, Juan Benítez, Ignacio Pugliese y Guido Settembre, hacia el certamen que reunió a 133 escuelas técnicas en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 8 y 9 de noviembre.

El CET N° 12 se destacó entre más de un centenar de instituciones participantes, obteniendo el Premio a la Creatividad, otorgado conjuntamente por la Fundación YPF y la Fundación Siemens. Gracias a este reconocimiento, la escuela recibió un kit inicial de desarrollo tecnológico —compuesto por motor, controlador, ruedas, acelerador y diversos accesorios—, además de una capacitación especializada brindada por la Fundación Siemens y un dispositivo de energías renovables destinado al fortalecimiento del laboratorio escolar.

Proyecto “Volterra”: energía al servicio del planeta

El proyecto “Volterra” simboliza la fusión entre “volt” (unidad eléctrica) y “terra” (tierra), reflejando el compromiso del equipo con la energía limpia y el cuidado ambiental.

Su objetivo fue diseñar, construir e implementar un automóvil eléctrico monoplaza con un sistema de telemetría en tiempo real, capaz de medir velocidad, voltaje, temperatura y consumo energético.

El vehículo combina eficiencia técnica, innovación tecnológica y compromiso ambiental, promoviendo la movilidad sustentable y la formación profesional de los estudiantes.

Proceso de desarrollo

El auto fue íntegramente diseñado y fabricado en el CET Nº 12 bajo una metodología de aprendizaje por proyectos, involucrando a docentes y estudiantes de distintas especialidades: electromecánica, electrónica, diseño y programación.

Las principales etapas incluyeron:

Diseño CAD de estructura y planos técnicos.

Construcción del chasis en acero SAE 1045 y caños UMEC, garantizando resistencia y bajo peso.

Carrocería aerodinámica de tela de avión y fibra de vidrio, materiales livianos y reciclables.

Implementación de un sistema de telemetría basado en Arduino, sensores y radiofrecuencia.

Montaje del sistema eléctrico y mecánico conforme al reglamento del certamen.

Pruebas de rendimiento, calibraciones y ajustes finales.

Características técnicas destacadas

Propulsión 100% eléctrica alimentada por baterías recargables de 48 V.

Estructura liviana y aerodinámica, optimizada para reducir la resistencia al avance.

Sistema de frenos de disco delantero y freno adicional trasero.

Dirección con columna de acero y rótulas reforzadas.

Telemetría integral para monitoreo en tiempo real.

Uso de materiales reciclables y de bajo impacto ambiental.

Competencias del Desafío ECO YPF 2025

El equipo “Volterra” participó en las distintas pruebas del certamen: Setup Challenge: evaluación del armado y ajuste del vehículo. 1/8 de Milla: prueba de aceleración en línea recta. Flying Lap: carrera contrarreloj por mejor tiempo. Sprint Femenino: competencia exclusiva para pilotos mujeres. Endurance: carrera de resistencia que mide autonomía y eficiencia energética.

Educación, innovación y comunidad

“Volterra” trasciende la competencia: es un espacio pedagógico de innovación y trabajo colaborativo. El proyecto impulsa la integración de saberes técnicos con valores ambientales, fortaleciendo las prácticas profesionalizantes y el compromiso de los jóvenes con la tecnología limpia y el desarrollo sostenible.

Además, involucra a la comunidad educativa y local mediante ferias, charlas y actividades conjuntas con empresas regionales. El proyecto “Volterra” del CET N.º 12 de Sierra Grande es un orgullo para la educación técnica rionegrina.