Uno por uno, los proyectos de YPF presentados al RIGI: los aprobados, los que esperan y los que se vienen

Durante años, Vaca Muerta fue una promesa que se repetía en cada discurso. La ecuación cambió y hoy la roca madre explica más de la mitad del petróleo y el gas del país, y en septiembre Argentina rompió un nuevo récord al alcanzar los 973.700 barriles diarios . En el centro de ese salto está YPF , que ahora usa el RIGI para acelerar.

La empresa de mayoría estatal ya tiene siete proyectos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones , entre los que presentó sola y los que comparte con socios. En total, las iniciativas suman 104.296 millones de dólares. Cuatro tienen resolución de adhesión del Ministerio de Economía ; los otros tres, todos ligados a producción en Vaca Muerta , esperan la evaluación.

Y la cuenta no está cerrada. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, proyectó que, con los pedidos de los próximos meses, la compañía y sus socios llegarán a 154.100 millones de dólares. El Decreto 105/2026 ayudó: estiró un año el plazo de adhesión y sumó los nuevos desarrollos de hidrocarburos en tierra.

Con Argentina LNG y Southern Energy son los proyectos que permitirán monetizar a gran escala los recursos de Vaca Muerta.

El GNL, la apuesta más grande

El expediente más pesado es Argentina LNG, presentado el 13 de agosto junto con la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de ADNOC. Con 51.000 millones de dólares, es la mayor solicitud del régimen. Prevé dos unidades flotantes frente a Río Negro para producir 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado.

De ese total, unos 29.000 millones de dólares se invertirían hasta 2031. YPF estima exportaciones de GNL por unos 10.000 millones de dólares anuales durante 20 años, y Marín ya le puso fecha a la decisión final de inversión: el 26 de noviembre.

YPF también tiene un pie en Southern Energy, el consorcio de licuefacción que encabeza Pan American Energy con el 30%. La empresa de mayoría estatal tiene el 25%, junto con Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Sus buques, el Hilli Episeyo y el MKII, empezarían a operar a fines de 2027 y de 2028.

Para alimentar esos barcos hace falta un caño. El gasoducto San Matías, aprobado en junio, recorrerá 480 kilómetros entre Tratayén y San Antonio Oeste para llevar 27 millones de metros cúbicos diarios al golfo. Demandará 1300 millones de dólares.

Petróleo para exportar

En crudo, la gran apuesta propia es LLL Oil. YPF la presentó el 15 de mayo, con el 100% del proyecto y 25.000 millones de dólares en 15 años. Contempla 1152 pozos en áreas contiguas y un plateau de 240.000 barriles diarios desde 2032, con todo el petróleo destinado a la exportación.

Según la compañía, ese desarrollo generaría ventas externas por unos 6000 millones de dólares anuales hacia 2032 y unos 6000 puestos de trabajo directos durante la etapa de inversión. El gas asociado irá al mercado interno.

El último en sumarse fue Bajo del Toro, presentado el viernes 30 de octubre. Abarca Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, donde YPF opera con el 65% y Vista Energy tiene el 35% tras la salida de Equinor. Prevé 8729 millones de dólares, 440 pozos y un techo de 80.000 barriles diarios.

Todo ese crudo necesita salida, y ahí aparece el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto de 440 kilómetros entre Allen y Punta Colorada en el que YPF tiene el 30%. La construcción terminó en octubre y la empresa espera el primer petróleo a comienzos de 2027.

Recta final para el VMOS: faltan meses para que el oleoducto empiece a operar.

Aprobados y en espera

Los cuatro proyectos con luz verde son Southern Energy, VMOS, el gasoducto San Matías y el parque solar El Quemado, y suman 19.567 millones de dólares. Este último, de YPF Luz en Las Heras, Mendoza, fue el primero aprobado del régimen: 305 megavatios por 211 millones de dólares.

Los que esperan son Argentina LNG, LLL Oil y Bajo del Toro, por 84.729 millones de dólares. El camino es el mismo que recorrió en octubre Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y GyP: primero la recomendación del Comité Evaluador y después la resolución del Ministerio de Economía.

YPF apuesta todo al RIGI: qué proyectos ya están aprobados y cuáles esperan luz verde.

Lo que viene

Tal como anunció Marín, YPF prevé presentar en noviembre otros dos proyectos del Hub Norte de Vaca Muerta, por unos 35.000 millones de dólares: Narambuena, que comparte en partes iguales con Chevron, y La Escalonada y Rincón La Ceniza, donde tiene el 25% junto con Shell, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén.

Fuera de esa cuenta quedan dos más. El CEO de la compañía incluyó en su proyección un tercer buque para Argentina LNG, de unos 25.000 millones de dólares. Y en Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo, anunció que YPF aplicaría al régimen en 2027 para unificar CN VII A y Paso de las Bardas Norte, con unos 4500 millones de dólares.