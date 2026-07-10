Techint perdió el gasoducto más importante de Vaca Muerta

Techint perdió la licitación de la construcción del gasoducto del Argentina LNG a manos de Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos.

El Grupo Techint volvió a quedar afuera de una licitación estratégica y esta vez fue la que más dolió. El consorcio YPF-ENI-XRG le adjudicó a Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos la construcción del gasoducto de Argentina LNG . No es una obra más: es el proyecto de infraestructura energética más grande de la historia del país, valuada en 1.200 millones de dólares.

La derrota duele porque se trata del proyecto insignia de Vaca Muerta rumbo a la exportación de gas natural licuado ( GNL ). Según fuentes consultadas, Techint-Sacde , la sociedad que preside Paolo Rocca junto a Marcelo Mindlin , presentó una oferta un 15% más cara que la del consorcio ganador y terminó en el segundo lugar del podio.

El ducto unirá la Meseta Buena Esperanza, en pleno corazón de la formación no convencional, con Sierra Grande, en Río Negro, donde se construirá la terminal de exportación marítima. Serán 527 kilómetros de gasoducto de 48 pulgadas, el de mayor diámetro jamás tendido en la Argentina, superando incluso al Perito Moreno (exNéstor Kirchner).

El gasoducto del proyecto Argentina LNG será más grande que el Gasoducto Perito Moreno.

La segunda derrota consecutiva en el negocio del GNL

Lo de Argentina LNG no fue un hecho aislado. Techint-Sacde ya había perdido la licitación por el gasoducto San Matías, la obra que integra el proyecto de GNL de Southern Energy (SESA), valuada en unos 530 millones de dólares.

Esa vez el ganador fue la UTE ítalo-argentina Sicim-Víctor Contreras, casi desconocida hasta entonces en el mercado local, que ofertó 15% menos que Techint-Sacde, una diferencia estimada en 80 millones de dólares. La compañía de Rocca ni siquiera se quedó con la planta compresora del proyecto: esa obra fue a parar a manos de OPS.

Dos licitaciones perdidas seguidas en apenas tres meses, ambas ligadas a los megaproyectos de exportación desde Vaca Muerta. Para una compañía acostumbrada a ganar casi todo en el sector, el cambio de suerte resultó llamativo para todo el mercado energético.

Tenaris tampoco pudo con los caños

El problema para el holding no fue solo de obra civil. Tenaris, la subsidiaria del Grupo Techint y única productora de tubos de acero sin costura del país, perdió la provisión de caños para el gasoducto de SESA frente a la empresa india Welspun, que presentó una oferta muy por debajo del resto.

La derrota generó un cortocircuito político. El presidente Javier Milei apuntó varias veces contra Paolo Rocca por el precio de los tubos y llegó a llamarlo con un apodo despectivo en distintos actos públicos, desde el Argentina Week hasta un discurso en la Fundación Libertad.

Techint evaluó presentar un recurso antidumping contra la oferta india, que resultó cerca de un 40% más barata. El episodio quedó como uno de los más resonantes del año en el sector, más allá del resultado técnico de la propia licitación de caños.

La UTE Techint- SACDE se encargaron de la reversión del Gasoducto Norte.

Un antecedente en la reversión del Gasoducto Norte

La lista de licitaciones perdidas por Techint no arranca con Argentina LNG ni es un fenómeno nuevo. En noviembre pasado, Techint-Sacde también quedó afuera del primer renglón de la Reversión del Gasoducto Norte, adjudicado a la constructora BTU tras una dura puja de precios.

Ese tramo incluye 22 kilómetros del gasoducto de Integración Federal Tío Pujio-La Carlota, con caños de 36 pulgadas. La oferta de BTU resultó más baja que la de Techint-Sacde y que la de Pumpco, la constructora estadounidense que cada vez compite más fuerte en la Argentina.

Techint sí se había quedado con otros dos renglones de esa misma obra en 2024, pero el traspié del renglón 1 marcó el arranque de una racha adversa que se profundizó en 2026, con derrotas cada vez más grandes en términos de facturación.

Quién le está ganando terreno a Techint

Pumpco es una de las protagonistas de este cambio de escenario. La compañía, subsidiaria de MasTec y controlada por Jorge Mas, dueño del Inter Miami, club donde juega Lionel Messi, buscó entrar al mercado argentino durante años, con varios intentos fallidos, y ahora finalmente empezó a ganar licitaciones clave.

Sicim, Víctor Contreras, Bonatti y Contreras Hermanos completan un pelotón de empresas italianas, estadounidenses y locales que le disputan a Techint el negocio que supo manejar casi en soledad. Ninguna de ellas había construido antes infraestructura energética de esta escala en el país.

Duplicar Norte: Techint construye el oleoducto clave para destrabar hub norte de Vaca Muerta.

Lo que ganó Techint

No todo fue derrota. Techint-Sacde ganó la construcción del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra de 2.500 millones de dólares, además de Duplicar Norte para Oldelval, valuado en 400 millones, y la reversión de dos renglones del Gasoducto Norte.

Pero el patrón cambió de manera notoria en los últimos meses. Mientras que hasta 2024 la compañía ganaba casi todas las licitaciones de infraestructura energética en las que participaba, desde 2026 encadenó cuatro derrotas seguidas en procesos vinculados a Vaca Muerta y al negocio del GNL.

La construcción del gasoducto de Argentina LNG todavía depende de la decisión final de inversión del consorcio YPF-ENI-XRG, esperada para fines de este año o comienzos de 2027. Recién ahí se sabrá si Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos empiezan a mover maquinaria en el terreno neuquino y rionegrino.