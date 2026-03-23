Servicios de bombeo: cómo ZMC se posiciona en un mercado cada vez más competitivo

En medio de la expansión del no convencional y el ingreso de nuevos jugadores al mercado de servicios, las pymes neuquinas enfrentan un escenario de mayor competencia y ajuste de márgenes. La discusión sobre eficiencia, escala y condiciones de contratación se estableció como uno de los ejes del evento Vaca Muerta Insights 2026 . En ese contexto, empresas locales como ZMC SAS buscan consolidar su posicionamiento en segmentos clave del upstream, particularmente en servicios de bombeo a alta presión y alquiler de equipos especializados.

La firma neuquina se especializa en servicios de bombeo y rental de equipamiento para la industria de Oil & Gas . Su portfolio incluye cementación secundaria, estimulaciones ácidas, asistencia a fractura, sand jetting y provisión de líneas y accesorios, además de soporte técnico en operaciones como coiled tubing. La compañía también desarrolló soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia operativa, como sistemas de control remoto para fracturadores que permiten operar múltiples equipos con un solo técnico, reduciendo costos y exposición al riesgo.

“Somos una empresa neuquina que apostó a seguir invirtiendo en Argentina. Hay una apertura hacia el ingreso de equipos de alta presión desde afuera que, si bien es necesaria, también atenta contra la industria local y las pymes. Es parte del juego y hay que adaptarse”, afirmó Diego Marozzini, socio gerente de la compañía, en comunicación con +e.

Entrevista Diego Marozzini - socio gerente en ZMC SAS

Con más de dos décadas de experiencia acumulada en su equipo, la empresa trabaja con operadoras como Vista, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron e YPF, además de prestar servicios como subcontratista para grandes compañías internacionales.

Mayor competencia para las pymes

Marozzini advirtió que la mayor competencia ya se traduce en presión sobre precios en Vaca Muerta: “Estamos en un proceso de adaptación. La demanda está, pero el impacto en la reducción de precios ya se ha generado”.

A pesar de ello, destacó la capacidad de reacción de las pymes: “Somos ágiles y tenemos una estructura más chica que una de las Big Five (YPF, Vista, Shell, Pluspetrol y Pan American Energy), lo que nos permite adaptarnos. Pero el impacto lo va a sentir toda la industria, especialmente las pymes subcontratadas, que muchas veces tienen que resignar márgenes para sostener contratos”.

El equilibrio entre protección, eficiencia y financiamiento

De cara al nuevo escenario, Marozzini planteó la necesidad de un enfoque integral. “Por un lado, se requiere cierto proteccionismo hacia la pyme y el trabajo local. Habría que proteger o darle cierta prioridad a la potencia que está instalada versus a la potencia que podría llegar a venir de afuera”, sostuvo.

"Tendría que haber un cierto cuidado entre lo que está y no romperlo, porque nosotros también damos mucho trabajo y tenemos subcontratistas y proveedores, entonces el derrame es grande. Hoy te encontrás con la posibilidad de que vengan equipos de afuera a menores costos que los locales, y esto genera una cierta dicotomía en las firmas locales y la posibilidad también de pérdida económica", añadió.

Al mismo tiempo, subrayó la importancia de mejorar la eficiencia operativa: “La optimización va de la mano de la capacitación. Cuanto más calificado esté el personal, mayor eficiencia y menos errores. Es clave tanto por seguridad como para mejorar la productividad”.

cementacion ZMC: competir con equipos importados, el nuevo reto en Vaca Muerta. (Foto: ZMC)

Otro punto crítico es la previsibilidad en la contratación: "Después está el tema de la sinergia entre empresas. No es lo mismo armar un plan de inversión a largo plazo o trabajar on call. Creería que las empresas operadoras podrían obtener una mejora si tomaran empresas PyME como las nuestras y permitieran un plazo más largo de contabilidad contractual, una estabilidad que te permita crecer apalancado en un trabajo".

"Sería tener protección hasta un punto, contratos a las pymes en largo plazo para poder obtener crédito y precios competitivos, y capacitación de la gente para el cuidado del personal y del medio ambiente, que también es muy importante en todo este proceso también", indicó.