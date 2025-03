Javier Milei se hizo eco del Vaca Muerta Insights

TUIT MILEI.jpg

"Horacio Marín (YPF) dijo que cuando se va de gira vende gas cuando habla de Milei y no cuando regala la camiseta de Messi", introdujo Tarrés a la cita de Horacio Marín.

“Cuando les doy la camiseta, se ponen contentos. Cuando me hablan de Milei y de la transformación que está haciendo, ya sé que vamos a venderles gas”, es la frase con la que Horacio Marín cerró su panel en el Vaca Muerta Insights. Julieta Tarrés lo levantó en sus redes y Javier Milei lo reposteó.

Vaca Muerta Insights- Horacio Marín Milei

La exposición de Horacio Marín

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, protagonizó el panel "Vaca Muerta frente a un salto de producción". "Estamos apuntando a llegar a 200 mil barriles para fin de año", anticipó el dirigente de la empresa de mayoría accionaria estatal que actualmente produce entre 150 y 160 mil barriles diarios.

Sobre el proyecto Andes, de salida de los yacimientos convencionales para enfocarse en Vaca Muerta, planteo que para el segundo semestre de este año deberían "estar afuera de todo". En ese tema, bromeó con la falta de una autorización por parte de la provincia de Neuquén: "Ahora cuándo venga Rolo le voy a preguntar. ¿Estás Gustavo Medele (ministro de Energía de Neuquén) por acá?", preguntó bromeando, pero aseguró que "es cuestión de días".

Horacio Marín.jfif

"En Río Negro falta un área, por una empresa que al final no cumplió los términos, pero estamos a un par de meses. En Chubut ya terminamos el proceso. Santa Cruz y Tierra del Fuego estamos negociando con los gobiernos provinciales", detalló.

Sobre Vaca Muerta planteó que el oleoducto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) será un antes y un después para la industria y terminará el "cuello de botella". "Una ves que el VMOS se consolidó con todos los socios, abrimos el Duplicar X (Oldelval)". "Con eso, Neuquén puede producir tranquilamente un millón y medio. Con la exportación a Chile (110 mil barriles), los 110 mil que van para Lujan de Cuyo, los 300 mil que van para La Plata, más el VMOS, te da para un millón y medio de barriles. Ergo, se terminó el cuello de botella".

Sobre el Duplicar X de Oldelval, comentó que fue aprobado y la capacidad será unos 50 mil barriles. "Lo que tiene es que gana tiempo, pero el VMOS es más beneficioso", aseguró y aclaró que "Oldelval es para el mercado interno y VMOS es exportación".

Vaca Muerta Insights- Horacio Marín VMOS.mp4

Por otra parte, Marín repitió su reclamo a los costos de las empresas de servicios: "Yo escuche que Argentina no es competitivo, pero no por la cuestión laboral es por los costos unitarios. Los costos unitarios qué pagan las operadoras por empresas de servicios es mucho más caro de lo que se paga en Permian. No es lógico". "Ya hablamos con compañías internacionales y vamos a bajar los costos. Un pozo es 35% más caro que en Estados Unidos y en el Ceraweek avanzamos con eso.

"YPF es tan grande como Halliburton a nivel mundial. Nosotros somos iguales. Somos la compañía que más invierte y que más pozos hace en Latinoamérica". "YPF es tan grande como Halliburton a nivel mundial. Nosotros somos iguales. Somos la compañía que más invierte y que más pozos hace en Latinoamérica".

Sobre el Argentina LNG, destacó que "esta muy adelantado", sin embargo, aclaró que "el Argentina LNG II, con Shell, se va atrasar en tiempo porque la ingeniería en detalle y la decisión final de inversión será en abril del año que viene y con Shell tenemos que trabajar cómo hacemos el proyecto".

Vaca Muerta Insights- Horacio Marín YPF más grande que Halliburton

"Argentina LNG pueden ser dos proyectos. En el Ceraweek tuve reuniones con empresas extraordinarias. Esto puede ser que se adelante fuertemente. Hay una supermajors que quiere entrar y pueden ser dos barcos. Lo importante es pelearla y hacerla realidad", resaltó.

"Para fin de año tenemos 28 toneladas de GNL", confirmó Marín.

"A mí se me hace muy fácil vender gas en el mundo por Javier Milei. Yo llevo camisetas de Messi, pero esas no venden gas. Cuándo me hablan de Milei y toda la transformación que está haciendo yo sé que me voy vendiendo gas", concluyo.