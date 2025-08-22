Se inauguró un Centro de Día en Añelo para fortalecer la atención en salud mental

Con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de la empresa Pluspetrol , este viernes se inauguró en Añelo un nuevo Centro de Día destinado a fortalecer la atención en salud mental en la localidad y sus alrededores.

El edificio, que demandó una inversión de 212 millones de pesos financiados por la compañía energética, se integra al hospital local y busca dar respuesta a una demanda creciente en tratamientos y acompañamiento terapéutico, permitiendo que los habitantes accedan a estos servicios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

En el acto de inauguración del lugar estuvieron presentes el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Fernando Banderet, el ministro de Salud, Martín Regueiro, y Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina.

“Estamos muy orgullosos de continuar apoyando proyectos y programas que contribuyan al bienestar y la salud de los vecinos de Añelo y sus alrededores. Asimismo, poder articular este tipo de iniciativas junto con el Ministerio de Salud de la provincia nos asegura la correcta implementación y gestión junto a los expertos”, expresó Escuder tras realizar el corte de cintas.

Cómo es el nuevo Centro de Día de Añelo

La construcción estuvo a cargo de la empresa provincial CORFONE y se desarrolló en una sola planta de 147 metros cuadrados. Cuenta con dos salas de talleres, una cocina-taller, un consultorio, un depósito, sanitarios sectorizados y un área de office para el personal de salud.

El nuevo Centro de Día se suma al Centro de Kinesiología construido en 2024, también con el apoyo de la empresa y en articulación con la cartera sanitaria. De esta forma, el nuevo espacio se integra a la red de atención del nosocomio de Añelo, a fin de expandir la capacidad de respuesta del sistema público de salud en una temática prioritaria para la provincia.

"La articulación entre organismos del Estado y el sector privado permitió concretar este nuevo espacio que impactará de forma directa en la calidad de vida de la población", señalaron desde la firma en un comunicado.

Además, la iniciativa se enmarca en la estrategia de inversión social de Pluspetrol, que comprometió para 2025 una inversión de tres millones de dólares en la provincia de Neuquén, destinados a obras e iniciativas comunitarias, tales como las Becas Gregorio Álvarez y la Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo.