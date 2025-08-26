San Patricio del Chañar avanza en un proyecto de desarrollo estratégico junto a empresas de Vaca Muerta

El intendente de San Patricio del Chañar , Gonzalo Núñez , junto a las firmas Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur ( TGS ), Pluspetrol y Shell , en articulación con el LAB Público-Privado , presentaron un proyecto destinado a construir un diagnóstico local y definir prioridades de trabajo para elaborar un Plan Estratégico de Convivencia Ciudadana y Desarrollo Sostenible.

El LAB Público-Privado, impulsado por el Grupo de Fundaciones y Empresas y la Red de Innovación Local, aporta la metodología de participación. Su rol es articular al Estado, las compañías y la sociedad civil mediante entrevistas y talleres que permitan identificar problemas comunes y acordar líneas de acción conjuntas, a fin de fomentar la cooperación entre actores para el bien común.

Jornadas de cooperación en San Patricio del Chañar

Como primer paso, se realizaron dos jornadas presenciales en la localidad. Allí se presentaron los objetivos, se firmó una carta de intención y se iniciaron entrevistas a referentes del sector público, privado y de la sociedad civil.

El intendente Gonzalo Núñez estuvo presente en las jornadas convocadas por el LAB Público-Privado.

Al respecto, desde Pampa Energía, TGS, Pluspetrol y Shell señalaron que su participación responde a un compromiso conjunto con el desarrollo armónico y sostenible de San Patricio del Chañar, aportando recursos y capacidades para acompañar el proceso junto al municipio y la comunidad.

Por su parte, Núñez expresó: “Las entrevistas en profundidad que se llevarán adelante con referentes locales serán claves para orientar políticas de convivencia que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Es muy importante el aporte de las empresas petroleras que hoy se suman a este compromiso común de pensar el futuro de la localidad de manera participativa y sostenible”, expresó Núñez. "Este es un gobierno de cercanía que se propone escuchar y trabajar junto a la comunidad", agregó el intendente.

Se realizaron dos encuentros presenciales.

Próximos pasos

El cronograma prevé continuar con entrevistas adicionales y sistematizar la información recolectada. Los resultados se presentarán en octubre en un taller abierto a la comunidad, donde se debatirán y consensuarán las líneas de trabajo que luego se transformarán en un plan de acción específico.