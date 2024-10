Rossi: "Lo importante es saber de dónde partimos"

Este año, en la OTC explicó que el éxito es "conectarse, relacionarse, buscar la oportunidad y no descansar hasta conseguirlo". En Houston, como en todas las ferias en las que Duralitte/Duxaoil participa, su stand y su energía son diferentes. Su presencia es una maquina perfecta para cumplir su objetivo de excelencia y servicio.

Una impronta

Sus empresas tienen la impronta de El Tano: ritmo vertiginoso, ideas y potencia arrolladora sin mezquindades, a tal punto que en sus stands deja espacio a partners; la misma oportunidad que tuvo él cuando tras instalarse en Brasil (2011) fue invitado a su primer OTC. Desde aquel pequeño rincón "no vendí nada, pero hice montón de contactos". El primer paso es el inicio de todo sueño.

El miércoles 16, la Rural de Palermo se vistió de los colores de Duralitte y Duxaoil para albergar los festejos de los 20 años de existencia de aquel sueño. No faltó nadie: clientes, amigos, proveedores, CEOs y hasta la maestra de matemáticas de secundario, que a sus 95 años celebró con su ex alumno, "el disperso", como admitió el propio Rossi.

Horacio Marín Gustavo Rossi.jpg

La visión de Marín

Horacio Marín, CEO y Presidente de YPF fue una de las dos estrellas invitadas a subir al escenario. La empresa hoy representa alrededor del 50% de las operaciones en la cuenca neuquina y es el principal productor de hidrocarburos del país.

El objetivo "es convertir al país en un generador de ingresos de divisas con más de U$S 30.000 millones en exportaciones de petróleo y gas, y contribuir al crecimiento económico, y por ende bajar los niveles de pobreza. Si logramos plasmar este proyecto exportador con Vaca Muerta a la cabeza, Argentina va a caminar hacia ese rumbo", dijo Marín para luego dar paso al relato de su historia familiar, que como la historia de El Tano o la de cualquier familia de inmigrantes en el país, se trata de sacrificio, esfuerzos y, sobre todo, no perder de vista el foco o los objetivos.

"Que es lo que decidimos hacer con YPF", agregó.

El otro invitado, que no pudo estar en cuerpo y alma en la fiesta, fue el DT campeón del Mundo, Leonel Scaloni. Sin embargo envió dos videos con una arenga en la que se destacó la frase en la que emprender una aventura como PYME y proyectarse como hizo Duralitte, es "ganar o aprender". La supresión del término "derrota" es claro, porque quien emprende tiene siempre altas posibilidades de fracasar, pisar el palito, fallar, etc... pero siempre es aprendizaje, entonces nunca se pierde. "Admiro a los emprendedores que no son cagones que optan por estar en relacion de dependencia", dijo Marín con ese perfil de showman y didáctica que lo caracteriza.

El empuje de Duralitte

Hoy Duralitte y Duxaoil (la marca que tiene su planta en Houston), emplean cerca de 150 personas y tienen como clientes a las principales productoras de la cuenca neuquina.

A 20 años del inicio de su empresa Rossi, no perdió las energías. Si bien su último berretín es volar, de hecho, anunció que se acaba de recibir de piloto comercial, sigue proponiendo unidades de negocios para enriquecer su portfolio que hoy está integrado por productos que abarcan desde la perforación hasta la refinación. En Argentina y Brasil, Duralitte suministra válvulas, líneas de alta presión, cuplas P Joint, y equipos para el entubado y completación de pozos. En Estados Unidos, se enfocan en un nicho específico con cuplas de varilla para bombeo mecánico.

El ímpetu de origen está intacto y el segundo decenio de su inicio lo encuentra mirando el norte italiano y el medio oriente. "Esto no para Tano, hay muchísimo para hacer", me dice rápido antes de correr a cambiar una sílaba urgente con otro invitado. Rossi, no deja de ser el mismo adolescente hiperactivo que hoy le pide a su maestra que no lo rete.