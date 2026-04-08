Neuquén debate el futuro tecnológico de la Patagonia con la "IA Week"

Con el objetivo de consolidar un ecosistema donde la tecnología impulse el desarrollo productivo y social, llega la IA Week Neuquén, del 14 al 16 de mayo próximos. Esta iniciativa, organizada por el Polo Científico Tecnológico y la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), junto a ENE Polo Tecnológico Neuquén e IFES , representa un paso para ubicar a la provincia en un lugar preponderante dentro de la economía del conocimiento a nivel nacional.

Durante tres jornadas, el encuentro se proyecta como un espacio estratégico de intercambio, aprendizaje y vinculación . La propuesta apunta no solo a analizar las tendencias globales, sino también a acercar la Inteligencia Artificial a la realidad cotidiana de los negocios, la industria y la comunidad, promoviendo soluciones que impulsen el crecimiento regional.

Oportunidades de contactos

Desde la organización destacan el impacto que tendrá el evento en el desarrollo local. “Un evento de IA en Neuquén es una ventana al futuro: ideas, innovación y oportunidades para transformar nuestra región”, afirmó Diego Manfio, titular de Ingeniería SIMA SA y referente de ENE Polo Tecnológico Neuquén.

“Desde SAIA acompañamos esta iniciativa en Neuquén, región clave para la matriz productiva del país, que reafirma nuestra convicción de que la IA no es sólo una herramienta tecnológica: es una oportunidad para transformar industrias, generar talento local y posicionar a la Argentina como referente regional en innovación”, destacaron desde la Fundación Argentina de Inteligencia Artificial.

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Gustavo Cabrera subrayó la relevancia estratégica para el sector productivo: “Este evento es clave para potenciar el futuro de Vaca Muerta, integrando la IA como herramienta estratégica para el crecimiento y buscando que la tecnología impulse la capacidad de todo nuestro sector productivo”.

A su vez, Marcos Galian destacó el alcance regional de la iniciativa: “Vemos repercusiones en todo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro por este primer gran evento de IA: muchísimos sectores quieren incorporar la IA a sus espacios laborales. Este evento es una gran oportunidad para conocer casos de éxito, capacitarse, conectar con otros y escuchar a los expertos. Se generará una sinergia de networking altamente positiva para toda la región, además del alto impacto en Vaca Muerta de toda esta revolución”.

Finalmente, Marcela Messineo, de MMPRO eventos, señaló: “Este evento, IA Week Neuquén, es una invitación a activar, hoy, el potencial de nuestra región. Integramos la IA como una fuerza transformadora que expande el talento, impulsa la innovación y eleva todo nuestro ecosistema productivo”.

La agenda

La IA Week ofrecerá una agenda dinámica que incluye:

Paneles de Alto Impacto: Disertaciones a cargo de speakers nacionales e internacionales, como es el caso de Santi Siri, Freddy Vivas, entre otros.

Experiencias Interactivas: Espacios para conocer de cerca casos de uso reales y el potencial de la IA generativa.

Networking Estratégico: Un punto de encuentro para generar sinergias entre emprendedores, referentes del sector público y el ámbito empresarial de Neuquén y Río Negro.

El evento busca trascender la coyuntura y posicionarse como una plataforma anual de referencia en la Patagonia. Al fomentar el diálogo entre el sector académico y el mundo privado, la IA Week Neuquén se proyecta como el motor para detectar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo sostenible en el corazón del sur argentino.