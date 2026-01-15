MidOcean, el socio tapado que podría sumarse al proyecto de GNL de YPF

El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” es uno de los proyectos de GNL para monetizar a Vaca Muerta.

Las reuniones con jugadores internacionales del mundo del GNL continúan en pleno verano . Este miércoles, el presidente Javier Milei recibió a directivos de MidOcean Energy , una firma internacional que está evaluando seriamente sumarse al proyecto de YPF.

El mandatario estuvo junto al ministro de Economía, Luis Caputo , y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, las dos máximas autoridades en relación a proyectos RIGI vinculados a la energía .

En tanto, por el lado de MidOcean, una empresa que tiene invertidos más de 10.000 millones de dólares en diferentes proyectos de GNL alrededor del mundo, participaron el director ejecutivo, Venter de la Rey; el vicepresidente, Thomas Wheeler; y el director de Desarrollo de Negocio, Vahid Farzad.

La firma con accionistas de Arabia Saudita, Japón y Estados Unidos estuvo mostrando un apetito expansivo durante los últimos meses. Adquirió un 15% adicional en la planta de exportación LNG Perú para llegar a totalizar el 35% de participación y le compró a Petronas el 20% de una serie de activos clave en Canadá.

Un impulso para el GNL

Según pudo saber +e, acá en Argentina también mantuvo reuniones con YPF y con otras petroleras, en lo que definieron como “un primer acercamiento” para conocer más sobre los diferentes proyectos de GNL que están en carpeta.

“Han visitado al Presidente para contarle sobre sus intenciones de evaluar oportunidades de inversión en la Argentina. Es una empresa de inversiones en realidad que tiene un foco fuerte en proyectos de GNL”, explicaron fuentes allegadas al Poder Ejecutivo.

Para YPF, sería una noticia importante luego de lo que significó el golpe de la retirada de Shell, pero muchos expertos tienen dudas respecto a las espaldas de la compañía para poder ocupar un rol tan importante.

“Puede llegar a sumar con algo de participación, pero no es un socio relevante en la industria. No alcanza para reemplazar a Shell”, indicó una fuente del sector.

En paralelo, Horacio Marín continúa evaluando diferentes alternativas entre grandes empresas “majors” con las cuales ya reconoció tener varias reuniones incluso en la torre de Puerto Madero y, como último recurso, se analiza ampliar la participación de ENI y ADNOC para llegar a la meta de 18 MPTA.

Los proyectos para el gas de Vaca Muerta

Argentina LNG es el proyecto emblema de la industria hidrocarburífera. La iniciativa busca vincular Vaca Muerta con los principales mercados globales mediante una capacidad de licuefacción que alcanzaría las 25 MTPA hacia 2030, capturando cerca del 4% del comercio proyectado.

La fase inicial, liderada por el consorcio Southern Energy contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) entre 2027 y 2028, con una capacidad inicial de 6 MTPA (Hilli Episeyo: 2,45 MTPA; MK II: 3,5 MTPA), expandible hasta 22 MTPA.

Las decisiones finales de inversión (FID) se concretaron en mayo y agosto de 2025, con inicio operativo previsto para julio de 2027 en el Golfo de San Matías (Río Negro). El proyecto se apoya en un gasoducto de 500 kilómetros desde Vaca Muerta y podría generar ingresos netos por US$8.000 millones para Golar en un plazo de dos décadas.

La segunda etapa prevé elevar la capacidad a 12 MTPA y luego a 18 MTPA, combinando módulos terrestres y FLNG para acelerar el despliegue. Un acuerdo marco no vinculante, firmado el 4 de noviembre de 2025 durante ADIPEC, marcó un nuevo avance, con FID previsto para mediados de 2026 y primeras ventas estimadas entre 2030 y 2031.

El retorno económico proyectado es significativo: US$35.000 millones en inversiones en cuatro años —de los cuales US$2.900 millones corresponden a la fase Southern Energy— y exportaciones por US$200.000 millones en 20 años, según estimaciones actualizadas del IAPG.