Match Industrias: la plataforma neuquina que revoluciona el modelo de compras en Oil & Gas, Minería y Construcción

La plataforma Match Industrias conecta en tiempo real a compradores y proveedores de Oil & Gas, Minería y Construcción.

En los sectores productivos, el tiempo no es solo dinero: es continuidad operativa . Un repuesto que demora o una máquina detenida en un yacimiento puede costar millones. Frente a este desafío, la empresaria neuquina Romina Albanesi impulsó Match Industrias , una plataforma tecnológica nacida en Neuquén para transformar la manera en que las empresas cotizan , negocian y concretan operaciones en tres sectores clave: Oil&Gas , Minería y Construcción .

A diferencia de los métodos tradicionales basados en extensas cadenas de correos electrónicos , mensajes informales o contactos personales , Match Industrias funciona como un mercado activo en tiempo real . La herramienta permite que las necesidades operativas de las compañías se crucen de forma directa, ágil y transparente con proveedores locales, nacionales e internacionales.

De cadenas de mails a un mercado en vivo

La propuesta modifica sustancialmente el circuito habitual de compras, permitiendo que la oferta y la demanda dialoguen con inmediatez a escala global y nacional:

Solicitudes instantáneas : Ante un requerimiento crítico de equipamiento, insumos o servicios en un yacimiento, mina u obra, la empresa compradora publica su pedido. La plataforma notifica al instante a los proveedores capacitados para responder, ya sea que estén radicados en la zona, en cualquier provincia del país o en el exterior.

: Ante un requerimiento crítico de equipamiento, insumos o servicios en un yacimiento, mina u obra, la empresa compradora publica su pedido. La plataforma notifica al instante a los proveedores capacitados para responder, ya sea que estén radicados en la zona, en cualquier provincia del país o en el exterior. Cotización y comparación simultánea: En lugar de esperar semanas, los compradores reciben y visibilizan en una sola pantalla múltiples propuestas en tiempo real, evaluando variables clave como precio, disponibilidad de stock, plazos de entrega, logística internacional/nacional, financiación y especificaciones técnicas.

y En lugar de esperar semanas, los compradores reciben y visibilizan en una sola pantalla múltiples propuestas en tiempo real, evaluando variables clave como precio, disponibilidad de stock, plazos de entrega, logística internacional/nacional, financiación y especificaciones técnicas. Cierre directo y sin comisiones: Una vez seleccionada la propuesta conveniente, la operación se cierra de forma directa entre las partes. La plataforma no cobra comisiones por intermediación, eliminando "costos grises" que suelen encarecer el precio final.

y Una vez seleccionada la propuesta conveniente, la operación se cierra de forma directa entre las partes. La plataforma no cobra comisiones por intermediación, eliminando "costos grises" que suelen encarecer el precio final. Inteligencia artificial aplicada: La tecnología de la plataforma vincula automáticamente las demandas con los proveedores idóneos y ayuda a estructurar las comparaciones sin burocracia, dejando siempre la decisión final en manos del comprador.

La tecnología de la plataforma vincula automáticamente las demandas con los proveedores idóneos y ayuda a estructurar las comparaciones sin burocracia, dejando siempre la decisión final en manos del comprador.

Alcance nacional, compras internacionales y más transparencia

Si bien nació con la fuerza del ecosistema de Vaca Muerta, Match Industrias se proyecta a todo el territorio argentino y simplifica también los procesos de aprovisionamiento internacional. Rompe la inercia de contratar únicamente a un abanico reducido de dos o tres proveedores habituales, abriendo las puertas a pymes de todo el país y facilitando el acceso a soluciones tecnológicas e insumos del exterior cuando la operación lo requiere.

Asimismo, la plataforma incorpora herramientas de calificación sobre el desempeño de los proveedores y mecanismos de retroalimentación. De este modo, las empresas pueden saber por qué no fue elegida una cotización ya sea por precio, distancia, logística o plazos- y utilizar esa información para ajustar sus procesos y ganar competitividad en el mercado.

Convocatoria abierta: Sumá tu empresa a la red industrial

Para consolidar esta red de vinculación comercial y multiplicar las oportunidades de negocio en Argentina y el mundo, Match Industrias convoca a todas las empresas chicas, medianas y grandes de las industrias de Oil&Gas, Minería y Construcción a sumarse y registrarse en la plataforma.

La suscripción permite a los proveedores recibir pedidos de cotización reales, llegar a nuevos clientes y participar de compras nacionales e internacionales, al tiempo que brinda a los compradores una herramienta eficiente para comprar mejor, más rápido y con mayor información.

Suscripciones y registro de empresas en el sitio oficial: www.matchindustrias.com.ar