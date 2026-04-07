Marcelo Mindlin queda al frente de Loma Negra tras la reestructuración de InterCement

InterCement, la tercera cementera de Brasil y empresa controlante de Loma Negra , cambia de accionistas e inicia una nueva etapa de solidez financiera y crecimiento. Se terminó de implementar definitivamente el plan de reestructuración judicial de deuda aprobado por la justicia de São Paulo a fines de 2025. Con esta transacción, LATCEM —vehículo liderado por Marcelo Mindlin —, Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments se convirtieron en los principales accionistas de la compañía.

En este marco, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital fresco por 110 millones de dólares , que permitirá consolidar la solidez financiera de InterCement, acelerar los planes de mantenimiento e inversión, y mejorar así la eficiencia, la productividad y la calidad de atención al mercado; recuperando su capacidad de crecimiento, informaron desde los principales accionistas de Loma Negra.

Junto con el nombramiento del nuevo directorio, Marcelo Mindlin asume como presidente de InterCement y de Loma Negra, mientras que Sergio Faifman fue ratificado como CEO de ambas compañías, dando continuidad a la gestión.

La palabra de Mindlin y los socios

Marcelo Mindlin afirmó que “Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”.

Loma Negra Cemento La Asamblea de acreedores de InterCement aprobó este lunes casi por unanimidad su Plan de Reestructuración.

Ruben Kliksberg y Sean Mulroy, Co-CIOs de Redwood Capital Management, dijeron que “esta inversión en InterCement nos ofrece una oportunidad única de participar junto a nuestros socios en la recuperación empresarial de una compañía líder en Brasil y Argentina, dos economías pujantes y con excelentes prospectos de largo plazo”.

Fernando Tisné, Socio de Moneda-Patria, comentó: “Esta transacción permite a InterCement dejar atrás una etapa de alta complejidad financiera y avanzar con una estructura de capital robusta y una base accionaria de largo plazo. Para los fondos administrados por Moneda–Patria, esta inversión refleja nuestra experiencia en crédito corporativo y reestructuraciones complejas en América Latina, y nos permite participar en dos compañías líderes de la industria cementera regional, InterCement y Loma Negra. Junto a nuestros socios, vemos una gran oportunidad de crear valor”

Tal como fue acordado en el proceso de reestructuración, toda la deuda de la compañía quedó reestructurada al 2031, con un cupón del 6,5% en dólares, y un perfil sin vencimientos en los próximos cinco años.

En Argentina, InterCement continuará siendo el accionista mayoritario de Loma Negra.

"Con una estructura financiera sólida, sin vencimientos de deuda en los próximos cinco años y una visión de largo plazo por parte de sus accionistas, InterCement queda posicionada para recuperar competitividad y retomar un rol relevante en el sector cementero de la región", señalaron desde la compañía.

El peso en la industria del cemento

InterCement es la tercera mayor productora de cemento de Brasil. Cuenta con 14 unidades industriales, de las cuales 10 están en operación, una capacidad instalada de 16,3 millones de toneladas y una participación de mercado del 13%, con ventas de 8,5 millones de toneladas en el último año.

Sus operaciones están distribuidas en diez estados, con cobertura de distribución en todas las regiones de Brasil. La compañía cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas: inició sus actividades en 1974, en el interior del estado de São Paulo, y desde entonces ha consolidado una presencia relevante en el mercado local. A través de las marcas Cauê, Goiás y Zebu, atiende a clientes de distintos segmentos, desde el pequeño comercio hasta grandes proyectos de infraestructura..

Mientras que Loma Negra es la principal productora de cemento de la Argentina y uno de los referentes históricos de la industria de la construcción del país. Fundada en 1926, cuenta con 100 años de trayectoria y una operación integrada que abarca cemento, cemento de albañilería, agregados, hormigón y cal. Dispone de nueve plantas de cemento, una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y una participación de mercado del 45%, lo que consolida su posición de liderazgo en el mercado argentino