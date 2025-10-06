Mindlin cada vez más cerca de quedarse con Loma Negra

Marcelo Mindlin (a través de la sociedad LATCEM) , Redwood Capital Management y un conjunto de fondos administrados por Moneda – Patria Investment , se convertirían en los accionistas principales de la compañía.

La Asamblea de acreedores de InterCement , una de las empresas líderes en producción de cemento en Brasil y controladora de Loma Negra en Argentina, aprobó este lunes casi por unanimidad su Plan de Reestructuración y de ser homologado por la justicia y cumplirse las condiciones precedentes allí previstas, dará lugar a la entrada de estos tres grupos como accionistas principales de la compañía. A ellos se suman otros importantes acreedores que también capitalizarían sus acreencias en la compañía .

Además, este plan permitiría una reducción considerable de las deudas de la sociedad. También se sumaría una nueva línea de crédito aportada por los nuevos accionistas para fortalecer el capital de trabajo y afrontar los gastos de la reestructuración, dejando a InterCement con una sólida estructura de capital.

El fin de un estrés financiero

De esta manera, Intercement finalizaría la situación de estrés financiero en la que se vio envuelta en los últimos dos años y podría volver a cumplir el rol estratégico que la empresa tuvo históricamente dentro del sector cementero en Brasil y Argentina.

Esta operación marcaría el inicio de una nueva etapa para la compañía, que contará con: una estructura de capital sólida y sostenible, sin vencimientos significativos por los próximos cinco años. También otorgaría capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo, sumado a una visión estratégica enfocada en el desarrollo y crecimiento.

El plan aprobado se estructuró de forma tal que, durante el período de transición hasta la efectiva incorporación de los nuevos accionistas, se asegurará la continuidad operativa de la empresa y de su controlada Loma Negra. Las operaciones de ambas compañías seguirán desarrollándose con total normalidad, manteniendo los estándares de calidad, el empleo y las relaciones con clientes, proveedores y comunidades.

Marcelo Mindlin - Pampa Energía.jpg Marcelo Mindlin.

Sobre los nuevos accionistas:

Los nuevos accionistas reúnen capitales argentinos, regionales e internacionales, con amplia experiencia en transformación empresarial, reestructuración financiera y generación de valor, respaldados por un firme compromiso para consolidar y expandir el negocio.

Latcem es una sociedad controlada por el empresario argentino Marcelo Mindlin, conocido por ser el fundador y presidente de Pampa Energía, la mayor generadora de energía eléctrica y la cuarta productora de gas de Argentina. Además, es accionista controlante de SACDE, una de las principales empresas constructoras del país, y co-controlante de Orígenes Seguros, una de las más grandes aseguradoras de Argentina.

Redwood Capital Management es un fondo de inversión global con sede en Nueva York y Miami que maneja más de US$10 billones y se especializa, entre otras cosas, en ayudar a empresas a solventar sus estructuras de capital y trabajar con su liderazgo para mejorar y solidificar sus operaciones. El fondo tiene una larga trayectoria invirtiendo en Brasil y Argentina.

Moneda Patria Investments forma parte de Patria Investments, firma líder en manejo de activos alternativos en Latinoamérica con más de 35 años de historia y US$48 billones bajo administración. Los fondos de crédito de Moneda Patria Investment, con más de US$7 billones y un historial de 25 años, son un referente en el mercado de deuda corporativa en la región, habiendo participado en decenas de reestructuraciones en Latinoamérica.