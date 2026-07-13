Los caños de Argentina LNG salen a licitación: ¿será la revancha de Techint?

Nueva licitación de Argentina LNG: se buscará un proveedor para los caños del proyecto.

Antes de que termine el mes, YPF va a difundir los pliegos de la licitación para la provisión de caños de acero del gasoducto de Argentina LNG , la obra de 527 kilómetros y 48 pulgadas que va a unir Vaca Muerta con Sierra Grande , en Río Negro , junto a sus socias Eni y XRG .

La compulsa llega semanas después de que el consorcio le diera la construcción civil de ambos ductos al grupo que arman Pumpco , Bonatti y Contreras Hermanos por un contrato de 1.200 millones de dólares. La alianza Techint-Sacde quedó afuera de esa parte del negocio.

Ahora se abre la otra pata del proyecto: quién va a fabricar y proveer los tubos. Ahí el Grupo Techint todavía no logra hacer pie en las grandes obras de exportación que se están armando alrededor de Vaca Muerta.

Techint, otra vez afuera de las tuberías

Hay que recordar que Tenaris perdió la provisión de tubos del gasoducto de Southern Energy frente a competidores de la India. Tampoco la sociedad Techint-Sacde logró quedarse con la construcción de esa obra ni con la del ducto de Argentina LNG.

Según contó el propio Paolo Rocca, el contrato de tubos que perdió Tenaris en Southern Energy representaba cerca del 60% del volumen anual del mercado local de caños con costura. No es un dato menor para una industria que viene golpeada.

Ese episodio terminó en un cruce público con el presidente Javier Milei. Asimismo, Rocca salió a defender la protección de la industria nacional frente a lo que calificó de "competencia desleal" de importaciones subsidiadas, mientras la Casa Rosada sostiene una política de apertura total a las compras externas.

Techint fue el proveedor de los caños del Gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner).

Vaca Muerta cambia de escala

Con 527 kilómetros y un diámetro récord para un tramo de gas, la magnitud de la obra muestra el salto que están dando los proyectos de exportación ligados a Vaca Muerta. Hace apenas unos años, la cuenca destinaba casi toda su producción al mercado interno.

Eso cambió. Junto al oleoducto VMOS y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner), la consolidación de estos desarrollos apunta a convertir la región en un polo exportador de hidrocarburos con destino a Europa y Asia.

La licitación de Argentina LNG es apenas una parte de la demanda de caños que se viene para los próximos años. El sector espera una ola de inversiones de la mano del RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones.

Más licitaciones en el horizonte

Ahí entran el poliducto de TGS, con una inversión proyectada de USD 3.000 millones, y el gasoducto de 750 kilómetros que TGN planea para conectar Vaca Muerta con el norte del país y el mercado brasileño.

La provisión de los caños para ambos ductos de Argentina LNG todavía está sin definir. Fuentes del sector señalan que la licitación para ese tramo arrancaría hacia fin de mes, en línea con lo que había anticipado YPF.

En procesos anteriores, esta instancia dejó tensiones con la industria local: Tenaris quedó afuera frente a oferentes internacionales tanto en el gasoducto de SESA como en la obra civil de Argentina LNG.