Vaca Muerta: Cómo será el gasoducto que construirá el dueño del Inter de Miami

Vaca Muerta: el dueño del Inter de Miami ganó la licitación del gasoducto de U$S 1.200 millones.

El desarrollo de Vaca Muerta sumó un nuevo capítulo con la definición de una de las licitaciones más esperadas de los últimos meses. El consorcio encabezado por la estadounidense Pumpco , controlada por el empresario Jorge Mas , uno de los propietarios del Inter Miami donde juega Lionel Messi , se quedó con la construcción del principal gasoducto del proyecto Argentina LNG .

La adjudicación representa una obra valuada en alrededor de U$S 1.200 millones y marca un nuevo paso en la estrategia para ampliar la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) . Además, significa un nuevo revés para Techint , que volvió a quedar relegada en una competencia clave para la infraestructura energética del país.

La licitación fue impulsada por el consorcio integrado por YPF, la italiana ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la petrolera emiratí ADNOC. El objetivo es avanzar con una de las obras más importantes que acompañarán el desarrollo del proyecto Argentina LNG.

El consorcio liderado por la empresa de Jorge Mas ganó la licitación para construir el gasoducto de Argentina LNG que unirá Vaca Muerta con Sierra Grande.

El gasoducto que conectará Vaca Muerta con Sierra Grande

El proyecto contempla la construcción de dos gasoductos paralelos de 527 kilómetros que unirán el corazón de Vaca Muerta con el puerto de Sierra Grande, en Río Negro. Desde allí se prevé embarcar el GNL hacia distintos mercados internacionales.

La alianza ganadora está integrada por Pumpco, la italiana Bonatti y la empresa argentina Contreras Hermanos. Mientras la firma estadounidense liderará el contrato, Bonatti aportará su experiencia internacional en grandes ductos y Contreras estará a cargo de una parte de la ingeniería y la construcción local.

Detrás de Pumpco aparece MasTec, compañía controlada por el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas, uno de los dueños del Inter Miami. Aunque su nombre suele estar asociado al club de la MLS y a la llegada de Lionel Messi, el grupo también tiene una fuerte presencia en proyectos de infraestructura energética en América.

Otro golpe para Techint en Vaca Muerta

Para Techint, asociada con Sacde, la definición dejó un sabor amargo. Se trata de la segunda derrota consecutiva en licitaciones vinculadas con las obras necesarias para transformar el potencial gasífero de Vaca Muerta en exportaciones de GNL.

Semanas atrás, el grupo liderado por Paolo Rocca también había quedado fuera de otra obra estratégica correspondiente al proyecto Southern Energy (SESA). A ese resultado se sumó la pérdida de la provisión de caños para esa iniciativa.

La definición se resolvió mediante un sistema de subasta inversa electrónica, una modalidad inédita para este tipo de proyectos en la Argentina. Durante el proceso, las empresas finalistas redujeron sucesivamente sus ofertas sin conocer el precio presentado por el competidor, hasta determinar cuál resultaba la propuesta económicamente más conveniente.

El Gobierno habilitó a YPF a construir un gasoducto que atravesará Cerros Colorados.

La obra todavía espera la decisión final

De acuerdo con fuentes del sector, la propuesta presentada por Techint-Sacde terminó ubicándose alrededor de un 15% por encima de la oferta ganadora. Esa diferencia fue determinante para que el contrato quedara finalmente en manos del consorcio encabezado por Pumpco.

Sin embargo, la construcción todavía no comenzará de inmediato. El proyecto depende de la decisión final de inversión (FID) de Argentina LNG, prevista para fines de este año o durante los primeros meses de 2027. Recién después de esa aprobación se firmará el contrato definitivo.