La Hilux domina Vaca Muerta y Toyota apuesta a los vehículos eléctricos en la Argentina

Andrés Massuh, director comercial de Toyota Argentina, habló en la AOG Patagonia 2026 sobre la nueva planta aprobada por el RIGI, la caída del mercado interno y la llegada de las marcas chinas.

En Vaca Muerta , la Toyota Hilux es casi parte del paisaje. Se la ve en las locaciones, en las rutas de ripio que llevan a Añelo y estacionada frente a cada base de servicios. Es la camioneta que eligen operadoras y contratistas de la industria petrolera , y detrás de ese dominio hay una estrategia que Toyota Argentina ya piensa a 30 años.

Andrés Massuh , director comercial de Toyota Argentina , recorrió la AOG Patagonia 2026 con una mezcla de orgullo y responsabilidad. “Para nosotros es un placer venir a Neuquén y participar de una feria tan importante para el país y para la provincia”, sostuvo en diálogo con +e.

Los números explican el peso de la marca en la Cuenca Neuquina. La planta de Zárate produce hoy unas 180.000 unidades al año. En el mercado interno las ventas no llegan a 30.000, y de ese total, según Massuh, Neuquén se lleva casi 4.000 camionetas.

Una planta nueva de la mano del RIGI

Hace pocas semanas, la automotriz fue noticia por la aprobación de su ingreso al RIGI, con un proyecto de US$1341 millones para levantar una nueva planta en Zárate. Fue la primera terminal en entrar al régimen, en un momento en que muchos daban por hecho que las inversiones se iban a Brasil o a México.

“En marzo cumplimos 30 años de operación en la Argentina. La primera camioneta salió en marzo del 97. La idea con este proyecto es proyectarnos 30 años más, con una planta con tecnología totalmente nueva y plataformas nuevas. No es una decisión de ahora porque somos líderes con la Hilux”, consideró.

Sobre la posibilidad de que la fábrica se dedique al sector de híbridos o eléctricos, el directivo eligió las palabras con cuidado. “Oficialmente tengo que responder que es para la creación de nuevas tecnologías, un vehículo electrificable”, aseguró. La compañía ya confirmó que en Zárate se fabricarán versiones eléctricas de la nueva generación de la Hilux.

Un mercado que cae y una región que crece

Una inversión de ese tamaño supone que la demanda va a acompañar. Massuh no esquivó el dato incómodo: el mercado automotor argentino viene con una caída cercana al 10% respecto del año pasado. Pero en el resto de Latinoamérica, aclaró, la foto es otra.

“En Colombia, Chile y Perú los números vienen mucho mejor que el año pasado”, explicó. Esa diferencia pesa en una planta que vive de la exportación: en 2025, Zárate fabricó 180.352 vehículos y despachó 142.979 a más de 20 mercados de la región.

Explicarle a la casa matriz lo que pasa en la Argentina nunca fue sencillo. Massuh lo plantea como un choque cultural que terminó bien. “El argentino es un solucionador de problemas. En estos 30 años pudimos convivir perfectamente entre la forma disciplinada y ordenada de Japón y la forma argentina”, sostuvo.

El Toyota Well llegó a los pozos

Para el ejecutivo, el resultado está a la vista: la Hilux sigue como número uno con una generación lanzada en 2015. Y la forma de trabajar de la marca ya salió del sector automotor. YPF adoptó el Toyota Well para su operación en Vaca Muerta.

“Aplican el sistema de trabajo, la mejora continua, tirar del andón cuando algo funciona mal”, enumeró Massuh. “Son conceptos que a nosotros nos machacaron desde el primer día en la empresa y que son el resultado de muchos años de laburo”. En YPF lo bautizaron Toyota Well: construir pozos como si fueran autos.

El crecimiento del Oil&Gas y de la minería también atrae a otras marcas, con los fabricantes chinos a la cabeza. “La torta se va a ampliar y va a haber nuevos jugadores, no tengo dudas”, admitió. Pero su apuesta no pasa por el precio, sino por la posventa.

Asimismo, enumeró lo que marca la diferencia: el servicio, el valor de reventa de los usados, KINTO, el plan de ahorro, los seguros y los accesorios. “La compra de un vehículo no es el objetivo final. Para mí es el comienzo de una relación a largo plazo con el cliente”, afirmó.