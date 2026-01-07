Jorge Vugdelija asume como Director de Grandes Proyectos de tgs

Entre sus proyectos, TGS cuenta con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (exGPNK) y el tramo final de la red.

tgs decidió incorporar a Jorge Vugdelija como Director de Grandes Proyectos. Desde esta posición, liderará la ejecución y el desarrollo de los proyectos de gran envergadura que impulsan el futuro de la organización.

Vugdelija cuenta con una sólida formación y una extensa trayectoria en el sector energético regional. Es Ingeniero Electrónico por la UTN, con especializaciones en el ITBA y un Executive MBA del IAE Business School. A lo largo de su carrera, ocupó posiciones gerenciales en Pecom Energía, Petrobras Argentina y Refinor, y ejerció roles de máxima responsabilidad como CEO en Oleoductos del Valle (Oldelval) y como Executive President en Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador.

Una compañía líder en energía

tgs es la principal compañía de transporte de gas natural de Argentina. A través de más de 9.250 km de gasoductos que atraviesan siete provincias, transporta el gas natural desde los yacimientos del sur y oeste hacia los centros de consumo urbanos.

Durante sus 33 años de historia, la compañía se ha consolidado como líder en cinco líneas de negocio:

• Transporte de gas natural

• Procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural

• Midstream en Vaca Muerta

• Telecomunicaciones

• Servicios

Con más de 35 instalaciones distribuidas en siete provincias y más de 1.100 colaboradores, tgs opera el Complejo Cerri y la Planta Galván en Bahía Blanca, donde se procesan líquidos derivados del gas natural.

Los proyectos de tgs

En octubre de 2025, tgs fue adjudicada para ejecutar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, proyecto que permitirá incrementar la capacidad de transporte en 14 MMm³/día desde Tratayén hasta Salliqueló. Esta obra, con una inversión superior a 560 millones de dólares, contribuirá a sustituir importaciones y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, consolidando el rol estratégico de tgs en el abastecimiento energético del país.

El gasoducto, de 570 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, conecta Tratayén con Salliqueló y actualmente transporta unos 21 millones de metros cúbicos diarios. Con la incorporación de tres nuevas plantas compresoras y la ampliación de instalaciones existentes, la capacidad se incrementará en 14 millones adicionales, hasta alcanzar 35 millones de metros cúbicos por día.

La ampliación del GPM se complementa con obras sobre el sistema regulado de TGS, que incluyen nuevas instalaciones y un loop de 20 kilómetros, para permitir que ese mayor volumen de gas llegue a los centros de consumo del Gran Buenos Aires, el Litoral y el norte del país. Parte de ese gas también circulará por el gasoducto Mercedes-Cardales, que vincula el sistema de TGS con el del norte argentino, en el mismo punto donde hoy ingresa el gas natural licuado importado por el puerto de Escobar.

Además, la compañía impulsa el proyecto NGL’s, una iniciativa estratégica para monetizar el gas rico en hidrocarburos de Vaca Muerta mediante la separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural (propano, butano, etano y gasolina natural). Este proyecto contempla una inversión global superior a 2.500 millones de dólares, incluyendo infraestructura de acondicionamiento en Tratayén, un poliducto de más de 500 km y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, posicionando a tgs como líder regional en la industrialización y exportación de NGL’s.