Invasión de contratistas: la amenaza a las pymes

La provincia de Neuquén otra vez está en “alerta amarilla” por la invasión de empresas de afuera, que ganan licitaciones en detrimento de las pymes locales que prestan servicios hace décadas en la industria, y desde hace unos años en particular para Vaca Muerta.

Así lo expresó el ministro de Producción e Industria de la provincia, Facundo López Raggi a +e, luego de ser consultado por una serie de reclamos internos de empresas que se vieron afectadas en estos tiempos.

“En los casos donde hubo contratos buenos de pymes neuquinas también se han caído, la mayoría de los contratos se pierden por manos de empresa integradas, y por ahí reemplazan un producto o servicio, que después vuelven a subcontratar”, indicó el funcionario provincial.

El cuadro de situación viene desde hace seis meses, con la crisis del congelamiento de los combustibles, pero se agravó en los últimos dos con la aparición de empresas que están presentándose a concursos y licitaciones por distintos servicios.

Hay un caso de una pyme neuquina que perdió un contrato “on call” (no mensualizado con una importante operadora, que tenía una relación de casi 25 años. Y también el caso de otra compañía que perdió otra relación contractual de 15 años, por servicios en los yacimientos no convencionales. En el primero caso, lo ganó una empresa de servicios ambientales, que no está radicada en la provincia. Según fuentes consultadas, la compañía está “creciendo” en Vaca Muerta.

De acuerdo a la información que tiene +e las pymes son cautelosas en informar la situación al gobierno neuquino (en este caso al Centro Pyme Adeneu) debido a que ninguna quiere perder la relación con las operadoras, a pesar de la baja de los contratos de hace décadas.

El caso más importante fue el de Petrogas SRL que perdió una licitación con AESA e intervino el gobierno neuquino. Pero hay otras compañías que tienen problemas similares, con contratos de menores montos o por tareas de servicios especiales en boca de pozos, que pasan desapercibidas.

“Lo que necesitamos nosotros como provincia es que las empresas que vienen a desarrollar Vaca Muerta también se comprometan con el desarrollo local y eso se hace contratando empresas locales, muchas de ellas con alta calificación”, indicó López Raggi.

El ministro contó que en estos meses han tenido planteos de unas cinco pymes que han padecido este tipo de metodología en los contratos: se presentan empresas de afuera con servicios paquetizados (a veces con mayor oferta económica y otras con una menor propuesta), pero que terminan corriendo a las locales.

“Es una práctica de las contratantes para dejar afuera a algunas empresas e incorporar a otras que en poco tiempo se ajustan a los valores de los contratos de las empresas que compitieron. Esto nos llama muchísimo la atención y lo queremos señalar”, agregó.

En este sentido, el gerente General del Centro Pyme-Adeneu, Julián Cervera, sostuvo que está vigente la Ley de Compre Neuquino, que establece una margen de hasta el 7% a favor de las empresas locales en caso de una compulsa de compañías.

“Tenemos un procedimiento de reclamos, las empresas nos activan a nosotros para que actuemos en caso de que puedan haber quedado fuera de la licitación y no se les informó el motivo exacto”, sostuvo Cervera.

Así las cosas, las pymes resisten la invasión de compañías que vienen “por todo”.