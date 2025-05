Galuccio y su rol en Vaca Muerta: "Muy pocas cosas se aprenden en una oficina sentado"

“Sin el ITBA para mí no hubiera habido Vaca Muerta, posiblemente no hubiera formado ni fundado Vista, y no participaría de un emprendimiento que me encanta que se llama Gridx”, señaló el ejecutivo que fue parte de la primera camada de ingenieros en petróleo recibidos del ITBA y de la Argentina.

Vaca Muerta, una experiencia única

Durante su discurso, hizo un repaso de toda su trayectoria profesional en la Argentina y en el mundo, enumerando los distintos desafíos que enfrentó a lo largo de su camino. Explicó cómo cada uno de esos momentos puso a prueba su capacidad de liderazgo y contribuyó a formar no solo al ejecutivo que es hoy, sino también a la persona.

A lo largo de su exposición, interpeló a los graduados a salir al terreno, a buscar experiencias reales. “Vayan donde están los problemas, vayan al campo, vayan a la trinchera. Muy pocas cosas se aprenden en una oficina sentado solo”, dijo. También remarcó que lo que se llevan no es sólo un título, sino la capacidad de “aprender a aprender, de manejar la presión y de levantarse cuando se caen”.

Asimismo, puso el foco en la singularidad por encima de los títulos: “Al armar un equipo para resolver un problema complejo no pensamos en títulos. Pensamos en la energía, en si son jugadores de equipo, si tienen empatía o si piensan estratégicamente”.

Sobre las elecciones que uno debe enfrentar, dejó una frase que resumió buena parte de su mensaje: “Las decisiones más importantes que tomé en mi carrera no pasaron por una tabla de Excel. Los números no cerraban. Lo que me ayudó fue sentirlo”.