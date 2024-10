Estudio Jurídico neuquino pionero en el asesoramiento a la industria petrolera

Un estudio con experiencia

Previamente, los socios del estudio adquirieron experiencia en el sector petrolero trabajando en empresas y estudios de primer nivel en Estados Unidos y Argentina. Ambos cuentan con una trayectoria de más de 20 años en el rubro. Hernaez Galarraga desarrolló gran parte de su carrera en Marval, O´Farrell & Mairal, el estudio jurídico más grande de Argentina, antes de radicarse en Comodoro Rivadavia y Ecuador.

Pujante, por su parte, comenzó en la década del 90 a trabajar en Pluspetrol, y desde ese entonces estuvo vinculado a empresas o estudios jurídicos especializados en la industria. Tuvo la oportunidad de estudiar y trabajar varios años en Texas y Colorado, donde fue premiado por The Foundation for Natural Resources and Energy Law y la Association of Internacional Petroleum Negotiators. “Haber trabajado en USA cuando se inició la revolución del shale gas, bastante antes que en Argentina, me permite orientar a las empresas locales que ahora empiezan a transcurrir un camino similar”, señaló.

Los socios del estudio se conocieron en Buenos Aires representando partes opuestas en la negociación y estructuración legal de una importante operación entre dos empresas texana: Pioneer y Apache. Más tarde, coincidieron en un posgrado de especialización en petróleo y gas cuando se sancionó la Ley Corta, que transfirió a las Provincias la administración de las concesiones hidrocarburíferas.

Fue entonces que, anticipando una mayor demanda de servicios jurídicos en las provincias, Pujante, nacido en Neuquén, le expresó a Natalia su intención de volver a sus pagos y abrir un estudio especializado en la zona. Poco tiempo después, abrían su estudio neuquino asesorando empresas y negocios vinculados al sector hidrocarburífero y minero.

La historia del shale

En esa época- recordaron- no se hablaba de Vaca Muerta. Se dedicaban principalmente a asesorar operadoras y empresas de servicios en el desarrollo convencional de hidrocarburos. Durante esos años, el estudio participó activamente en la estructuración legal de grandes proyectos petroleros convencionales y también mineros, como el de Potasio Río Colorado. Asesoraron exitosamente a operadoras petroleras en la renegociación con la Provincia de los términos y condiciones de más de quince concesiones de explotación de hidrocarburos convencionales.

Posteriormente, cuando en Neuquén se empezó a estudiar la posibilidad de desarrollo del shale, fueron los asesores de la empresa que perforó el primer pozo de gas horizontal multrifracturado de Latinoamérica. “En esa época fue todo un desafío por la ausencia de regulación especial para este tipo de proyectos no convencionales”, recordó Hernaez Galarraga.

Más de quince años después, Pujante Hernaez sigue trabajando activamente en el desarrollo de los principales proyectos vinculados a Vaca Muerta. Acompañan a grandes operadoras y a empresas de servicios petroleros ya instaladas en la zona. Según comentaron los socios, muchos sus clientes nacionales y extranjeros valoran la ventaja de tratar directamente con abogados locales que conocen personalmente la cuenca y sus principales actores.

Además, asisten a empresas y emprendedores que se encuentran iniciando sus negocios, ayudando a identificar y cumplir las normas aplicables a sus negocios previniendo contingencias futuras.

Un tren llamado Vaca Muerta

Tal como puede observarse en la diversidad de empresas participando en la AOG Patagonia 2024, el desarrollo de Vaca Muerta impulsa muchos sectores económicos. “No todo pasa por las operadoras, mucho de nuestro trabajo también es requerido por empresas de servicios petroleros, y por empresas que desarrollan actividades complementarias como logística, construcción, desarrollos inmobiliarios, alimentos y hotelería”, explicó Pujante.

La demanda de las grandes operadoras significa para muchas PyMEs locales una oportunidad de crecimiento, y eso se siente en el tipo de asesoramiento que buscan de los estudios jurídicos ya sea para formalizar alternativas de financiamiento o acuerdos de asociación con terceros. Incluso, comentan en la firma, que resulta notorio el aumento de empresarios que, aprovechando el escenario actual, contratan sus servicios para comprar o vender empresas.

Desde las oficinas del estudio prestan servicios en Neuquén y Río Negro, y tiene acuerdos de vinculación para facilitar a sus clientes la atención de asuntos en otras jurisdicciones del país. Incluso mantienen convenios con estudios de Uruguay, Miami y Houston. Al respecto, explica Hernaez Galarraga que “Varios clientes locales piden nuestro acompañamiento para su expansión internacional, o en la conformación de estructuras jurídicas para inversiones o resguardo de sus patrimonios en el exterior, por la confianza generada por años de trabajo. Esto nos llevó a buscar y conformar una red de estudios internacionales especializados para poder asistirlos”.

Pujante Hernaez Abogados es integrante del Cluster Vaca Muerta, conformado por empresas locales, y miembro de la Cámara de Comercio Argentina-Texana, integrada por empresas de ambos estados. Sus socios comentan con orgullo que son un estudio nacido y criado en Neuquén, pero con experiencia internacional.