Vaca Muerta: Neuquén batió su récord histórico de producción de petróleo

Caída en gas

Por otro lado, la producción de gas en septiembre fue de 103,71 millones de metros cúbicos por día, con una caída del 5,4 % respecto del mes anterior. Igualmente cabe destacar que, en comparación con septiembre del año 2023, se produjo un 7,1% más. Además, la producción acumulada entre enero y septiembre es un 12,7 % mayor que la registrada para el mismo periodo de 2023.

La caída respecto a agosto se debe principalmente a la disminución en la producción de las áreas Fortín de Piedra, Aguada de la Arena, El Mangrullo, Río Neuquén y Rincón del Mangrullo.

En cuanto a la producción no convencional, en el mes de septiembre, la de petróleo fue de 94,29 % (421.379bbl/d), y la de gas fue del 88,31 % (91,58 m³ /día).

Inversiones en Vaca Muerta

Desde 2013, Vaca Muerta ha recibido inversiones por más de 47 mil millones de dólares, si se incluyen las cifras proyectadas para este año. Una década ganada para la industria petrolera, cuya era convencional encaminaba a un ocaso sin atenuantes. La transferencia de tecnología y conocimiento desde los Estados Unidos revolucionaron al sector, que hoy bate récords de producción mes a mes, aún con los límites de la falta de capacidad de transporte.

De acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por las operadoras ante la Secretaría de Energía del la Nación, desde 2013 el ranking de mayores inversoras lo lidera YPF, con 26.400 millones de dólares, seguida por PAE (U$S 2.500 millones), Total (U$S 2.400 millones), Pluspetrol (U$S 2.300 millones), Shell (US$ 2.180), Tecpetrol (US$ 1.960 millones), Exxon (US$ 1.600 millones), Vista (US$ 1.440 millones) y Pampa Energía (US$ 1.020 millones).

A mediano plazo, Argentina enfrenta un panorama ambicioso en el sector hidrocarburífero, con proyectos que requieren una inversión promedio de 22.5 mil millones de dólares al año hasta 2031, el doble del promedio actual. En total, se estima que la inversión alcanzará los 181 mil millones de dólares en los próximos ocho años, indica el último informe sectorial realizado por la consultora Aleph Energy.

Este año, el sector upstream de la industria petrolera tiene en marcha planes de inversión del orden de los US$ 11.400 millones. Esta cifra refleja un interés creciente en el desarrollo de recursos no convencionales, que se espera que represente el 75% del total de las inversiones, es decir unos US$ 8.600 millones.