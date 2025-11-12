Emplea Neuquén: PAE y el gobierno de la provincia entregaron certificados a los nuevos egresados

Pan American Energy a través del Programa PYMES PAE, y en alianza con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, entregaron más de 400 certificados a egresados que completaron su formación en el marco de Emplea Neuquén.

En el marco de su compromiso con el desarrollo local, Pan American Energy (PAE) a través del Programa PYMES PAE, y en alianza con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, entregaron más de 400 certificados a egresados que completaron su formación en el marco de Emplea Neuquén.

La entrega de diplomas tuvo lugar hoy, en el Espacio Duam, con la participación del Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el ministro de Trabajo, Lucas Castelli; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y la Subsecretaria de Empleo, Julieta Cuevas y el Líder de Relaciones Institucionales de PAE en Neuquén, Nicolás Fernández Arroyo.

La promesa de PAE

Emplea Neuquén, tiene por objetivo principal fortalecer la empleabilidad, brindando capacitaciones orientadas a potenciar habilidades, competencias técnicas y formación en la industria hidrocarburífera que respondan a las demandas del mercado laboral actual.

“Con esta iniciativa, se busca que los participantes potencien sus oportunidades de inserción laboral, al mismo tiempo que se promueve el desarrollo de capital humano calificado en la provincia, clave para acompañar el crecimiento económico y productivo que generan Vaca Muerta”, agregó Nicolás Fernandez Arroyo, Gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy en Neuquén.

Emplea Neuquén PAE (2)

Entre los cursos más destacados de este segundo año consecutivo de dictado, se destacan auxiliar de producción de pozos, auxiliar electricista, ayudante de equipos de perforación, ayudante de operador de “coiled tubing” y de instrumentación, entre otros.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli señalo “entendemos que el estado tiene que ir a buscar a quien necesita una oportunidad, brindarle herramientas necesarias y también creemos que nuestros neuquinos tienen las capacidades para desarrollarse en cada uno de sus lugares”.

Un momento especial

Por otro lado, la subsecretaria de Promoción de Empleo, Julieta Cuevas expresó que “es un momento muy especial en el que se cierra el trabajo de todo un año en el que trabajamos fuertemente por esta política pública para generar oportunidades de empleo para neuquinas y neuquinos y entendimos que el camino es la formación y en equipo”.

PAE junto a Emplea Neuquén continuarán sumando nuevas ediciones y temáticas de formación durante 2026, con el propósito de seguir acercando herramientas para la empleabilidad y el desarrollo profesional de la región.

Estas acciones reafirman el compromiso de PAE y el Programa PYMES PAE con el desarrollo económico regional, promoviendo la capacitación especializada, el fortalecimiento de alianzas público-privadas y el acompañamiento permanente a quienes impulsan el crecimiento productivo en sus comunidades.