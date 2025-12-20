Elegir un tráiler en Vaca Muerta: la propuesta de Luis Arceo para campamentos llave en mano

En un contexto donde la actividad en Vaca Muerta exige infraestructura resistente y operativa las 24 horas, la elección del equipo adecuado no es una decisión secundaria. La configuración, el uso, el clima y la logística son hoy variables centrales para garantizar continuidad operativa en campo. Con más de 45 años de trayectoria en la industria petrolera, la empresa neuquina Luis Arceo SRL consolidó en el último tiempo una unidad de negocios orientada a la provisión y gestión integral de campamentos llave en mano , con más de 600 tráileres operativos distribuidos en la cuenca.

Desde esa experiencia, la compañía aporta una mirada clave sobre qué factores considerar al momento de definir una solución habitacional u operativa.

Infraestructura clave: operar 24/7 en condiciones exigentes

“Hoy los campamentos en Vaca Muerta son infraestructura clave para la operación. Deben funcionar las 24 horas, en condiciones exigentes, garantizando seguridad, confort y continuidad operativa”, explica Nicolás Giustozzi, arquitecto y gerente de Proyectos de la empresa.

Según detalla, los campamentos actuales deben responder no solo a la habitabilidad, sino también a la integración de sistemas que aseguren autonomía energética, provisión de agua, tratamiento de efluentes e iluminación, incluso en locaciones alejadas o de difícil acceso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Arceo (@luisarceosrl)

En ese marco, Luis Arceo desarrolla campamentos modulares que incluyen viviendas, oficinas, comedores y sanitarios, entregados completamente equipados y listos para operar, con instalaciones verificadas antes de su puesta en marcha en campo.

"Integramos los periféricos necesarios para la autonomía del campamento, como generadores, cisternas, tableros eléctricos, iluminación. Trabajamos en equipo con nuestros clientes, priorizando la eficiencia y brindando una respuesta inmediata a las necesidades que surgen en campo, con soporte técnico permanente", agregó en diálogo con +e.

Definir el tráiler según el uso del proyecto

Giustozzi señaló que las configuraciones de cada unidad se definen a partir de la necesidad específica de cada proyecto. “En Arceo diseñamos y fabricamos cada unidad a medida, adaptando distribución, equipamiento y terminaciones según el uso que tendrá el cliente”, afirmó. El proceso involucra trabajo conjunto entre arquitectos, ingenieros y el equipo operativo, alineando los requerimientos técnicos con los estándares de las operadoras.

Durante 2025, la compañía logró sostener un ritmo de producción que promedia un tráiler entregado en campo cada tres días, abarcando desde oficinas y viviendas hasta módulos especiales y campamentos fijos de gran escala, con cocinas y oficinas modulares que superan los 300 metros cuadrados. "En todos los casos, el objetivo es el mismo: brindar soluciones a medida, operativas desde el primer día y adaptadas al ritmo real de cada plan", indicó.

Empresa Luis Arceo (1) Infraestructura para Vaca Muerta: tips para elegir el tráiler adecuado y los servicios que ofrece Luis Arceo

Versatilidad y reconversión: un criterio cada vez más valorado

Otro factor clave al momento de elegir un tráiler es su capacidad de adaptarse a cambios en la operación. La dinámica de los proyectos no convencionales suele requerir reconversiones rápidas, sin tiempos muertos ni inversiones adicionales significativas.

“A la hora de diseñar una solución habitacional, uno de los factores más importantes es la versatilidad”, explica Giustozzi. Un mismo tráiler puede cumplir distintas funciones a lo largo del proyecto, pasando, por ejemplo, de módulo company a oficina en plazos breves, ajustando distribución interior y equipamiento.

Esta lógica permite acompañar el ritmo cambiante de la actividad, evitando partir de cero ante cada nueva necesidad. "En definitiva, diseñamos soluciones habitacionales que no solo resuelven una necesidad puntual, sino que pueden evolucionar", expresó el especialista.

Analizar la operación antes de definir la infraestructura

Desde la empresa subrayan que el análisis previo de la operación es determinante para evitar modificaciones posteriores. “Antes de definir la infraestructura de un tráiler, analizamos junto al cliente cómo va a usarse la unidad, en qué etapa del proyecto se encuentra y cuáles son las necesidades reales en campo”, detalla el gerente de la firma.

Ese diagnóstico incluye cantidad de personas, tipo de uso, instalaciones requeridas, posibles ampliaciones futuras y condiciones de emplazamiento. El objetivo es que la solución entregue valor desde el primer día y acompañe la evolución del proyecto sin generar sobrecostos.

Luis Arceo trailers Tráilers y campamentos en Vaca Muerta: cómo elegir la solución adecuada, según Luis Arceo

Logística, clima y acceso: variables para el montaje de un tráiler

El montaje en zonas alejadas o con condiciones climáticas adversas representa uno de los principales desafíos en Vaca Muerta. En ese punto, la planificación logística resulta tan importante como el diseño del tráiler.

Desde su centro de logística, Luis Arceo evalúa el tipo de unidad a instalar, los equipos necesarios para cada maniobra y las condiciones reales del terreno y los accesos. “Definimos si la operación requiere camiones con hidrogrúa, carretones u otros equipos especiales, y planificamos la posición final de cada unidad para que el montaje sea seguro y eficiente”, añadió Giustozzi.

La empresa cuenta con una flota propia de más de 40 camiones y equipos pesados, lo que permite reducir dependencias externas y responder con rapidez ante cambios o imprevistos.

Una propuesta diferente

La evolución de Luis Arceo SRL está vinculada a su capacidad de integrar servicios. Nacida como una empresa familiar de catering y facilities, hoy se posiciona como proveedora de campamentos cerrados y soluciones llave en mano, que incluyen desde infraestructura habitacional hasta servicios de limpieza, viandas, generación de energía y soporte técnico permanente.

“Lo que nos diferencia es una combinación de capacidad operativa, estructura propia y respuesta inmediata en campo”, indicó Giustozzi. Con bases operativas en Neuquén capital y Añelo, la compañía acompaña de manera directa a las operaciones de Vaca Muerta, trabajando con operadoras y contratistas como YPF, Shell, Tenaris, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista, Techint, MMA, Geopark, Siderca y Schlumberger.