El rol estratégico de Bertotto Boglione en la expansión de Vaca Muerta

En una entrevista durante la AOG Patagonia, Paulo Capuano , gerente comercial de Bertotto Boglion e, dialogó sobre la evolución de la compañía. En los últimos años, la empresa ha transformado su modelo de negocio, pasando de centrarse exclusivamente en el downstream a consolidarse como una pieza vital en el upstream de Vaca Muerta.

Capano detalló que, lejos de ser un fenómeno pasajero, la actividad en el yacimiento neuquino representa una sucesión constante de picos de demanda. Esta situación obliga a la firma a planificar sus inversiones y capacidad productiva pensando en una visión de al menos diez años hacia adelante, anticipándose a los desafíos del mercado nacional.

Adaptación tecnológica y capacidad instalada

La exigencia de la industria energética requiere equipos especializados, como piletas de fractura, cisternas de aluminio y equipamiento para el movimiento de arenas y fluidos. Según Capano, la empresa no solo ha tenido que innovar en sus procesos internos, sino también fortalecer su **red de proveedores regionales**. La colaboración con terceros permite a la compañía responder con mayor agilidad ante los requerimientos de los grandes operadores.

Uno de los puntos destacados por el gerente comercial fue la competitividad de la industria local. Dado el volumen y el peso de los tanques y equipos fabricados, importar productos se vuelve complejo logísticamente. Además, el desgaste propio del uso en terreno hace que las alternativas usadas del exterior no sean viables, protegiendo así la producción nacional frente a las exigencias operativas extremas que presenta el yacimiento.

Una mirada a futuro

El desarrollo metalmecánico en la región no es un camino sencillo. La constante necesidad de incorporar tecnología y optimizar los costos es una realidad que Bertotto Boglione enfrenta mediante la eficiencia operativa. La empresa entiende que, pese a las posibles fluctuaciones macroeconómicas o políticas, la demanda en el sector energético argentino es una oportunidad consolidada que requiere una respuesta permanente de los fabricantes.

Finalmente, la visión de la firma es clara: mantener su liderazgo apoyándose en la cercanía con el cliente. Con el contacto directo en el mercado de Neuquén, la empresa logra alinear su oferta industrial con las necesidades reales del sector, asegurando su posicionamiento como un socio estratégico para los años venideros.