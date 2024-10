Dypsa Group en Vaca Muerta: de un hotel a la construcción de departamentos

En esa oportunidad compró el terreno y construyó el exclusivo hotel. "Cuando desembarcamos en Añelo, la población no superaba los 4.000 habitantes, aún no estaba construida la comisaría y la zona de “La Meseta” aún no estaba desarrollada ni habitada”, recordó a LMNeuquén Issel Kiperszmid, CEO de Dypsa Group.

“Desde aquella época hasta hoy, el crecimiento y dinamismo de la zona ha sido continuo, y se fueron cumpliendo nuestras proyecciones para Añelo, que fueron convalidando las premisas por las cuales decidimos invertir en aquel momento”, detalló Kiperszmid.

Embed

Nuevo lanzamiento en Añelo: departamentos en pleno casco urbano

El grupo adquirió recientemente un terreno muy cerca del hotel, en una ubicación estratégica en pleno caso urbano de la ciudad. Allí planea construir 85 departamentos especialmente diseñados para las necesidades de un segmento específico del personal de las empresas que operan en la zona.

Dada su cercanía con el hotel, estos departamentos van a tener su servicio de house-keeping y condiciones preferenciales para acceder y usar sus amenities. Este proyecto está hoy en proceso de diseño y muy pronto saldrá al mercado. “Será una propuesta con muy buenos retornos para los inversores, que luego tendrán un flujo de ingresos por alquileres a las empresas”, afirmó Issel Kiperszmid, CEO de Dypsa Group.

Según confirmaron desde la desarrolladora, la demanda inmobiliaria es creciente y aún supera a la oferta. "El cliente para este producto es de perfil inversor, que adquiere una unidad y luego recibe una renta por demás atractiva, del orden del 11% anual, neta de gastos y con el 100% de la gestión operativa a cargo de Dypsa. Los clientes que buscan este tipo de producto residen a lo largo de todo el país", detallaron.

Acerca de Wenelen Executive Hotel

Wenelen Executive Hotel está funcionando con una alta ocupación y con una obra de ampliación en curso. Se trata de una propuesta 4 estrellas, que satisface las necesidades de los niveles medios y altos del personal de las empresas que operan en el área de Vaca Muerta. Está ubicado en un sector elevado de Añelo, con vistas muy abiertas hacia la ciudad y su paisaje cercano. "Desde que lo inauguramos, funciona con clientes fidelizados que encuentran en el hotel una solución de alojamiento y descanso diferencial en la zona", aseguraron.

Wenelen Executive Hotel

El hotel cuenta con 64 habitaciones distribuidas en 42 de categoría Studio 32 m², 19 de categoría Studio Superior 38 m² y 3 apartamentos de 65 m². Actualmente, están en plena obra de ampliación para abastecer la demanda creciente.

Se sumarán durante este verano 2024/2025 otras 28 habitaciones de una nueva categoría, Studio Plus, de 40 m², con estar y kitchenette, en línea con las necesidades de los clientes de estadías prolongadas.

El hotel tiene diseñadas y previstas otras etapas de ampliación, con un total final de 148 habitaciones. Está ubicado en Intendente Tanuz esquina Primeros Pobladores, Añelo, Neuquén, Argentina. Y su teléfono: +54 9 2994 73-9717 [email protected]

https://wenelen.com/

Wenelen Executive Hotel

Futuro de Añelo y su zona de influencia

"Sin dudas, vemos mayor crecimiento en Añelo – Vaca Muerta", concluyeron los responsables de la desarrolladora. Las proyecciones de producción de crudo y gas son realmente importantes. El nuevo puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) que se levantará en el puerto de Punta Colorada va a generar sin dudas un crecimiento en la actividad en Vaca Muerta, punto de origen de los fluidos.

Como dato, este año las empresas tienen proyectado invertir 10,000 millones de dólares en exploración, explotación, transporte y procesos, según Rubén Etcheverry, ministro de infraestructura de Neuquén. “El presente y el futuro cercano de la zona es de gran dinamismo y nos exige estar atentos a las necesidades tanto de las empresas como también de la comunidad local, que van cambiando y creciendo. Sin dudas, generan desafíos inmobiliarios y urbanísticos, sobre los cuales estamos trabajando muy de cerca, afirma Issel Kiperszmid”, CEO de Dypsa Group.

Para más información, visite https://dypsagroup.com