Autodespacho en estaciones de YPF: el sistema ya funciona en 100 puntos del país

YPF dio un nuevo paso en la transformación de su red comercial al poner en marcha el sistema de autodespacho en su estación de servicio de Famaillá, en Tucumán . Con esta incorporación, la petrolera de bandera nacional llegó a las 100 bocas de expendio operando bajo esta modalidad en distintos puntos del país, como parte de una estrategia orientada a modernizar la experiencia del cliente y estandarizar procesos en toda su red.

El despliegue tiene alcance federal y se extiende por casi todas las provincias argentinas. La excepción la constituyen Buenos Aires, La Pampa y Jujuy , donde la normativa vigente no habilita aún este tipo de operación.

El plan de YPF

Desde YPF inscriben este avance dentro de su hoja de ruta corporativa. El presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, destacó el valor del hito alcanzado: “Alcanzar 100 estaciones con autodespacho es un hito concreto dentro de nuestro Plan 4x4. Marca el rumbo de la YPF que queremos: una compañía moderna, competitiva y enfocada en la experiencia del cliente. Logramos escalar un sistema ágil y seguro, que convive con la atención tradicional”.

La modalidad no reemplaza el esquema clásico de atención en playa, sino que se integra como una alternativa adicional, permitiendo al usuario elegir cómo cargar combustible. En ese esquema mixto, el personal mantiene un rol activo, brindando asistencia cuando es requerida y funcionando como nexo entre los distintos canales de atención.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 16.15.53 (1) La petrolera extendió el sistema en su red de estaciones

Según datos relevados por la propia compañía, el autodespacho muestra niveles elevados de aceptación entre los usuarios. Una amplia mayoría (86%) manifestó su intención de volver a utilizar el sistema, valorando especialmente la rapidez del proceso, la simplicidad operativa y el control de la carga a través de la App YPF. En tanto, el 74% calificó la experiencia con la máxima puntuación y el 73% completó la carga en menos de 5 minutos.

Cómo funciona el autodespacho

La habilitación del autodespacho se realizó de forma gradual y bajo protocolos estrictos. Según explicaron desde YPF en un comunicado, cada estación fue adaptada con señalización específica, demarcación en el piso y herramientas digitales que permiten iniciar la operación mediante un código QR ubicado en la zona de carga. Además, se incorporaron dispositivos de asistencia para acompañar a los usuarios durante el proceso.

Desde la empresa subrayan que estos lineamientos buscan garantizar una operatoria segura y consistente en toda la red, independientemente de la provincia o la escala de la estación.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 16.15.54 El autodespacho de YPF se consolida como alternativa de carga

Modernización de la red de estaciones de YPF

La expansión del autodespacho se inscribe en una estrategia más amplia de modernización del negocio de retail de YPF. El objetivo es ofrecer un servicio más ágil y flexible, alineado con prácticas que ya son habituales en otros mercados, pero adaptadas a la realidad regulatoria y operativa local.

Con la expansión del autodespacho, la empresa avanza en la incorporación de herramientas digitales en su red de estaciones, sin abandonar el esquema tradicional que sigue siendo dominante en gran parte del país.