ASPA, en Houston: "La seguridad jurídica es indispensable para acompañar a Vaca Muerta"

ASPA es la desarrolladora responsable de la nueva torre corporativa de YPF en Neuquén.

HOUSTON. Enviado Especial– El crecimiento de Vaca Muerta ya no se mide sólo en pozos , producción de petróleo o capacidad de transporte. También empieza a verse en la demanda de viviendas, oficinas, hoteles y espacios corporativos que acompañan la expansión de la industria energética en Neuquén .

Ese fue el mensaje que llevó ASPA , una de las desarrolladoras inmobiliarias más activas de la provincia, a Houston , donde esta semana se realizó la Offshore Technology Conference ( OTC ) 2026, uno de los principales encuentros internacionales de la industria. La empresa, responsable de la nueva torre corporativa de YPF en la ciudad de Neuquén, participó del cocktail organizado por la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén ( FECENE ) en el Post Oak Hotel, en el barrio Uptown.

Allí, Gaspar Marcet, gerente general de la firma, planteó que el sector inmobiliario tiene condiciones para acompañar el crecimiento de la cuenca, pero advirtió que necesita un marco de mayor previsibilidad para sostener nuevas inversiones.

“Mientras exista seguridad jurídica, eso es lo que más necesita la gente. Cuando esas variables no están, el mercado se retrae y la inversión se retrae”, dijo Marcet en diálogo con +e.

La definición apunta a uno de los principales desafíos que enfrenta Neuquén: transformar el impulso de Vaca Muerta en desarrollo urbano sostenido. La llegada de trabajadores, empresas de servicios, operadoras y proveedores elevó la demanda habitacional y corporativa, pero el mercado inmobiliario todavía depende de condiciones macroeconómicas que permitan financiar proyectos de largo plazo.

Gaspar Marcet, gerente general de ASPA Gaspar Marcet, gerente general de ASPA, ponderó las oportunidades que genera Vaca Muerta.

La necesidad del crédito hipotecario

Para la compañía, una de las claves será el regreso del crédito hipotecario, especialmente para el comprador final y para desarrollos en pozo. Según Marcet, hasta ahora gran parte del financiamiento recae sobre las desarrolladoras, mientras que el acceso de los particulares continúa limitado.

“Estamos esperando que salga. Eso va a permitir que la gente llegue a comprar su vivienda. Hasta ahora los créditos los toman las desarrolladoras a nivel empresa; lo que necesitamos es que el comprador final acceda al crédito”, explicó.

El ejecutivo sostuvo que la demanda existe, pero que la decisión de compra requiere confianza. En ese punto, mencionó tres variables que considera centrales: inflación controlada, estabilidad cambiaria y reglas claras.

“En Argentina la experiencia con los créditos fue complicada. Hacen falta reglas claras, inflación controlada y un dólar estable para que la gente se anime sin miedo”, agregó.

El planteo se da en un contexto en el que Neuquén enfrenta una fuerte presión sobre su infraestructura urbana. La expansión de la actividad petrolera impulsó el crecimiento demográfico y aumentó la demanda de nuevas unidades habitacionales, espacios de trabajo, servicios y conectividad.

“Hay espacio para crecer en altura y para expandir la ciudad”, afirmó Marcet. Sin embargo, aclaró que para que ese proceso se consolide será necesario contar con infraestructura y servicios urbanos acordes al nuevo tamaño de la capital provincial y de las localidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero.

Los proyectos en marcha

ASPA tiene actualmente varios desarrollos vinculados directa o indirectamente al crecimiento de la cuenca neuquina. El principal es Torre Aura, un master plan de 37.000 metros cuadrados ubicado en la esquina de Doctor Ramón, Raúl Alfonsín y Jujuy, en la ciudad de Neuquén.

El proyecto contempla dos torres. Una será residencial premium y la otra albergará la nueva sede corporativa de YPF en Neuquén. El acuerdo con la petrolera marcó un hito para la compañía, que ya había desarrollado las tres torres del master plan del Hilton.

Además, la firma está finalizando una torre de 22 pisos en Villegas y San Juan, ejecuta la tercera torre de un master plan en la localidad de Las Grutas y avanza con otro edificio camino a Centenario. En Cipolletti, construye un complejo de 79 dúplex.

En Añelo, centro operativo de Vaca Muerta, la empresa ya entregó cuatro módulos habitacionales destinados a personal de la industria. Tres de ellos tienen 36 habitaciones cada uno y el cuarto cuenta con 60.

La diversificación de la cartera muestra cómo el negocio inmobiliario acompaña la expansión energética en distintos segmentos: residencial, corporativo, hotelero y habitacional para trabajadores de la actividad.

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Una empresa en expansión

ASPA cuenta con 25 años de trayectoria y más de 50 proyectos en cartera, entre hotelería, viviendas, oficinas y urbanizaciones. La compañía prepara nuevos lanzamientos para este año, con foco en segmentos de alta gama, y atraviesa una transición hacia la segunda generación de su conducción.

Marcet señaló que la escala alcanzada por la empresa le permite ocupar una posición relevante dentro del mercado neuquino. Para la desarrolladora, el potencial de crecimiento está directamente vinculado al futuro de Vaca Muerta. Pero la posibilidad de acompañar ese proceso dependerá, según la empresa, de que el país logre ordenar las variables que condicionan al mercado inmobiliario: seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y crédito hipotecario accesible para el comprador final