El nuevo paradigma de la industria de trabajar en equipo

La industria en busca de trabajar en grupo para competir en las grandes ligas.

La Argentina Oil & Gas (AOG) 2025 dejó una señal clara: la industria energética nacional atraviesa un momento de definiciones . En Buenos Aires, el encuentro reunió a las principales compañías del sector y marcó un punto de inflexión en la forma de pensar el futuro de Vaca Muerta y de toda la cadena de valor.

Durante cuatro días, las conversaciones giraron alrededor de un concepto que se instaló con fuerza: ya no sirve competir entre empresas dentro del país. La consigna que sobrevoló en La Rural fue otra: formar un bloque sólido para enfrentar los mercados internacionales .

El contexto internacional también contribuyó a este viraje. La competencia ya no se da en pequeñas cuotas de mercado local, sino en grandes ligas con actores como Estados Unidos. Frente a esa magnitud, las compañías entienden que el camino pasa por sumar esfuerzos y maximizar la eficiencia.

En este sentido, la AOG 2025 sirvió como plataforma para discutir cómo reorganizar la infraestructura, optimizar los procesos y coordinar estrategias que permitan sostener la competitividad de Vaca Muerta. El mensaje compartido fue que la cooperación será clave para transformar el recurso en exportaciones sostenibles.

Vaca Muerta en el centro de la agenda

El protagonismo de Vaca Muerta fue indiscutible. Cada panel y cada presentación retomó el potencial del shale neuquino como motor del desarrollo energético. Sin embargo, el foco se desplazó hacia un punto que hace algunos años parecía secundario: la necesidad de coordinar inversiones y tiempos entre operadores, transportistas y proveedores de servicios.

El nuevo paradigma implica diseñar obras de infraestructura que no estén pensadas solo para una empresa, sino para toda la cadena. Desde los oleoductos hasta las terminales portuarias, la visión de conjunto fue señalada como la única manera de competir en los plazos que exige el mercado.

Pág 20-21 (7) El Real Time Intelligence Center de YPF fue una de las atracciones de la AOG 2025.

Eficiencia y sustentabilidad

La infraestructura apareció como la primera pieza de este cambio de enfoque. Los proyectos en marcha permitirán elevar la capacidad de transporte de crudo a más de un millón de barriles diarios en los próximos años. El desafío, coincidieron los especialistas, es que esas obras se entreguen en tiempo y forma para no frenar la expansión productiva.

Junto con eso, la eficiencia se consolidó como otro de los ejes. Reducir costos, integrar operaciones y evitar duplicidades fueron planteados como objetivos centrales. La idea de avanzar hacia sistemas unificados de transporte y comercialización circuló como ejemplo de cómo ganar competitividad sin depender de factores externos como el precio del petróleo.

El tercer eje fue la sustentabilidad. La AOG 2025 mostró que los mercados internacionales imponen cada vez más requisitos ambientales y que la industria argentina deberá estar preparada. Tecnologías más limpias, reducción de emisiones y energías complementarias se integraron a la agenda como condición necesaria para sostener los planes de exportación.

Pág 20-21 (2) La tecnología fue protagonista en La Rural.

El rol del financiamiento y los consensos

Otro punto destacado fue el modo de financiar las grandes obras. En varios paneles se recordó que los proyectos más recientes se concretaron gracias a esquemas de inversión compartida entre productoras, transportistas y actores financieros. Ese modelo fue presentado como un ejemplo de lo que puede lograrse cuando existe consenso en torno a los objetivos comunes.

La construcción de confianza entre empresas fue vista como un activo indispensable. Los contratos de largo plazo en dólares y los compromisos asumidos a más de una década son señales de que el sector entiende la magnitud del desafío y apuesta por soluciones duraderas.

La edición 2025 de la exposición funcionó como un espacio de síntesis. Allí confluyeron ejecutivos, funcionarios, técnicos y especialistas para trazar una hoja de ruta compartida. La coincidencia fue clara: el futuro de la industria no depende de la competencia interna, sino de la capacidad de mostrar unidad frente al mundo.

La dinámica de la feria también permitió exhibir las innovaciones tecnológicas que ya se aplican en la región. Equipos más eficientes, procesos automatizados y soluciones que reducen el impacto ambiental tuvieron un lugar central en los stands y en las conferencias.

La AOG 2025 dejó instalada una idea que atraviesa a toda la cadena de valor. Productores, transportistas y proveedores entienden que el camino hacia la competitividad internacional requiere coordinación, eficiencia y sustentabilidad.

Con ese telón de fondo, Vaca Muerta aparece no solo como un recurso abundante, sino como una oportunidad para repensar la manera en que la industria argentina se organiza. La apuesta es clara: jugar en equipo para competir en las grandes ligas.