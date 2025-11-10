EEUU aumenta la perforación: los equipos subieron por tercera vez en un mes

Las empresas de energía de Estados Unidos (EEUU) subieron nuevos equipos de perforación por tercera vez en cuatro semanas . El recuento de la plataforma de petróleo y gas, un indicador temprano de la producción futur a, aumentó de 2 a 548 en la semana al 7 de noviembre . Así lo estableció el informe de Baker Hughes .

A pesar del aumento de la plataforma de esta semana, la compañía informó que el recuento total todavía había bajado 37 plataformas, o un 6% por debajo de esta época el año pasado.

Asimismo, Baker Hughes dijo que las plataformas petroleras se mantuvieron estables en 414 esta semana, mientras que las plataformas de gas aumentaron en 3 a 128, su nivel más alto desde agosto de 2023. El número de plataformas diversas también disminuyó de 1 a 6.

En Texas, el estado productor de petróleo y gas más grande de EEUU, el recuento de plataformas cayó de 1 a 234, el más bajo desde septiembre de 2021. En Luisiana, mientras tanto, el conteo de plataformas aumentó en 2 a 43, el más alto desde septiembre de 2024.

Los equipos en aumento

El recuento de plataformas de petróleo y gas disminuyó en aproximadamente un 5% en 2024 y un 20% en 2023, ya que los precios más bajos del petróleo y el gas en Estados Unidos llevaron a las empresas de energía a centrarse más en aumentar los rendimientos de los accionistas y pagar la deuda en lugar de aumentar la producción.

Las compañías independientes de exploración y producción (E&P) rastreadas por la firma de servicios financieros de Estados Unidos TD Cowen dijeron que planeaban reducir los gastos de capital en alrededor del 4% en 2025 desde los niveles vistos en 2024.

Eso se compara con el gasto interanual aproximadamente plano en 2024, aumentos del 27% en 2023, el 40% en 2022 y el 4% en 2021.

Las proyecciones de EEUU

A pesar de que los analistas pronostican que los precios spot del crudo en Estados Unidos disminuirían por tercer año consecutivo en 2025, Estados Unidos. La producción de crudo proyectada por la Administración de Información de Energía (EIA) aumentaría de un récord de 13,2 millones de barriles por día (bpd) en 2024 a alrededor de 13,5 millones de bpd en 2025.

Por el lado del gas, la EIA proyectó un aumento del 56% en los precios spot del gas en 2025, lo que provocaría que los productores impulsaran la actividad de perforación este año después de que una caída de los precios del 14% en 2024 causó que varias empresas de energía redujeran la producción por primera vez desde que la pandemia de COVID-19 redujo la demanda de combustible en 2020.

La producción de gas proyectada por la EIA aumentaría a 107,1 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) en 2025, frente a 103,2 bcfd en 2024 y un récord de 103,6 bcfd en 2023.