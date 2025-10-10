YPF y ENI impulsan un FID de U$S 20 mil millones para el mayor proyecto de GNL de Argentina

Horacio Marín explicó que el objetivo estratégico de YPF es que Argentina logre exportar más de 30.000 millones de dólares anuales a partir de 2031.

Este 10 de octubre quedará sellado en la historia energética de Argentina. YPF y ENI firmaron el acuerdo de ingeniería final para el megaproyecto Argentina LNG , una iniciativa que prevé una capacidad inicial de 12 MTPA, ampliable a 18 MTPA , con exportaciones estimadas en 20.000 millones de dólares anuales.

La firma representa el paso previo al FID (Final Investment Decision) , la decisión final de inversión que permitirá materializar la mayor obra energética de la historia argentina.

El acto se realizó en la Torre YPF, en el barrio de Puerto Madero (CABA), y contó con la presencia del jefe de Gabinete Guillermo Francos; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; la representante en el directorio de la compañía por Río Negro, Andrea Confini; y otras autoridades nacionales y provinciales.

Un proyecto con impacto estratégico

En este marco, el presidente de ENI, Claudio Descalzi, destacó que el proyecto ya completó toda la etapa técnica y que ahora se avanza hacia las licitaciones que definirán los costos finales. “Es un paso muy importante porque Argentina tiene una de las reservas más grandes del mundo de gas natural. Es una oportunidad inmensa”, afirmó.

Según Descalzi, Argentina se sumará a un selecto grupo de países exportadores de GNL, junto con Estados Unidos y Catar. “Vamos a hablar del primer LNG (gas natural licuado, por sus siglas en inglés) argentino a gran escala. Europa será un mercado clave porque necesitamos más gas para abastecer la electrificación y el crecimiento de la inteligencia artificial. Con la prohibición del LNG ruso, las alternativas son Catar, América del Norte y América del Sur. Ustedes son los únicos”, sostuvo.

El ejecutivo detalló que el esquema financiero contempla una estructura 70% deuda y 30% capital para la infraestructura flotante, mientras que la etapa de upstream requerirá capital robusto para garantizar la producción.

el presidente de ENI, Claudio Descalzi

La visión compartida entre YPF Y ENI

Descalzi también valoró la rapidez con la que se alcanzó este hito: “Normalmente, un joint venture lleva un par de años para llegar a esta instancia. El equipo de YPF hizo en cuatro meses lo que otros hacen en dos años. Eso habla de cultura, de compromiso y de pragmatismo compartido”.

La alianza entre ENI y YPF prevé que la petrolera argentina lidere la producción en Vaca Muerta, mientras que ENI aportará su experiencia en unidades flotantes de licuefacción. El objetivo es alcanzar el mercado internacional antes de 2029, cuando se prevé cerrar contratos a largo plazo que respalden el financiamiento del proyecto.

“Vamos a venir frecuentemente a Argentina. Ya estamos abriendo una subsidiaria y vamos a traer gente. Es una oportunidad única y queremos que salga bien desde el inicio”, señaló Descalzi.

Vaca Muerta y las exportaciones de gran escala

En tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, recordó el camino recorrido desde que la compañía comenzó a buscar socios estratégicos para el proyecto. “Hace un año queríamos hacer LNG. ENI nos hizo muchas preguntas técnicas, y ahí supimos que podía ser nuestro socio ideal. Hoy estamos acá, dando este paso histórico”, afirmó.

Marín explicó que el objetivo estratégico de YPF es que Argentina logre exportar más de 30.000 millones de dólares anuales a partir de 2031, combinando petróleo y GNL. “Ya tenemos la mitad del camino avanzado con el oleoducto financiado por el sector privado. Pero faltaba la parte más compleja: el LNG. Y ahora lo estamos concretando”, dijo.

El proyecto Argentina LNG implicará perforar unos 800 pozos y demandará inversiones por 25.000 millones de dólares en infraestructura, más 15.000 millones de dólares en upstream. “Este desarrollo duplicará la actividad gasífera de Vaca Muerta y generará 50.000 empleos entre directos e indirectos de acá a 2030”, detalló el ejecutivo.

Marín subrayó que este acuerdo puede representar 300.000 millones de dólares en exportaciones acumuladas entre 2031 y 2050, de los cuales YPF captaría alrededor de 100.000 millones de dólares.

“La magnitud de esta inversión extranjera no tiene precedentes en el país. Vamos a buscar un Project Finance de 20.000 millones de dólares, diez veces más que el más grande que hubo hasta ahora en Argentina”, aseguró.