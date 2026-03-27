Vaca Muerta en Houston: la apuesta por el GNL y la expansión del shale

La apuesta por el GNL y la expansión: la presentación de Vaca Muerta en Houston.

En un contexto global marcado por los conflictos en Medio Oriente y su impacto en la cotización del crudo , el interés inversor vuelve a centrarse en Neuquén . Además del potencial del reservorio, el foco está en la forma en que la provincia administra Vaca Muerta , con planes orientados a ampliar la producción y generar condiciones para que los ingresos derivados de la actividad tengan impacto en la comunidad.

La aceleración del desarrollo responde a una estrategia vinculada a la necesidad de monetizar los recursos energéticos antes de que avancen las transiciones hacia las llamadas nuevas energías . Bajo esa premisa, el gobernador Rolando Figueroa viajó a Houston (EE.UU.) con el objetivo de promover inversiones destinadas tanto al Gas Natural Licuado (GNL) como a la ampliación de áreas en explotación dentro de Vaca Muerta.

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Compartimos con @HoracioMarínOK y WeretilneckOk el panel “Un diálogo estratégico sobre LNG,” organizado por el @IAPG_Info en el marco del ciclo anual ‘CEO Breakfast Series,’ que se realiza en… pic.twitter.com/8dOQjxBwBd — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 26, 2026

La opinión de los CEOs

En ese marco —la conferencia CERAWeek by S&P Global—, Figueroa participó de un panel ante ejecutivos y referentes del mercado internacional. También estuvo presente el secretario coordinador de Energía de la Nación, Daniel González.

El panel “Vaca Muerta CEO & Policy” reunió a directivos de distintas compañías. Allí, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources, sostuvo que Argentina tiene capacidad para exportar y contribuir al abastecimiento energético global. Añadió que el interés de su compañía se vincula con la posibilidad de invertir en condiciones competitivas y con la cooperación entre los niveles federal y provincial.

Lawler remarcó que, ante una eventual estabilización o declive de la producción estadounidense en los próximos años, la brecha global podría ser cubierta en parte por la oferta argentina.

Por su parte, Pablo Vera Pinto, cofundador de Vista Energy, afirmó que el actual escenario ofrece oportunidades que, a su criterio, no deberían desaprovecharse. Destacó que las condiciones para invertir son mejores que en las últimas dos décadas y que este sería un momento propicio para impulsar el crecimiento.

Seguir impulsando a Vaca Muerta

El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, subrayó el rol del ecosistema de pymes vinculado a Vaca Muerta y mencionó la asistencia técnica que la empresa brinda a proveedores locales para mejorar su productividad.

A su turno, Felipe Bayón, CEO de GeoPark Limited, destacó la madurez del recurso y el nivel de desarrollo del ecosistema local. Señaló que la compañía retomó actividades en la región tras acuerdos con Pluspetrol y destacó el trabajo coordinado entre operadoras, gobiernos y empresas.

Desde TotalEnergies, Javier Rielo planteó que los recursos disponibles permiten abastecer el mercado interno y avanzar en la búsqueda de nuevos destinos para el gas. Entre ellos, mencionó el mercado chileno y la oportunidad que deja la caída progresiva de las exportaciones bolivianas hacia Brasil.

Asimismo, Hugo Eurnekian, CEO de CGC, sostuvo que uno de los principales desafíos es la disponibilidad de capital y que el contexto actual podría acelerar la llegada de nuevos fondos para el desarrollo del recurso.

Rolando Figueroa Neuquén Houston 2026 1

Las estrategias neuquinas

Por último, Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas and Power en Pan American Energy, señaló que se espera el arribo del primer buque de GNL en junio del próximo año, lo que marcará el inicio de la puesta en marcha del proceso de exportación.

Figueroa detalló que Neuquén trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, con reducciones en regalías y exenciones impositivas para mejorar la competitividad internacional. Indicó que se evalúa una alícuota diferencial de regalías para este segmento.

También explicó que, a diferencia de otros mercados como Estados Unidos, en Neuquén no se aplicará el impuesto a los ingresos brutos sobre el gas previo a su licuefacción, lo que busca mejorar la competitividad. Recordó además que las exportaciones mantienen una carga tributaria nula.

Entre los incentivos para nuevos inversores, mencionó que la estructura impositiva provincial ya es baja respecto de otros mercados y que el metano podría recibir un tratamiento aún más favorable.

Tres pilares para crecer

El gobernador señaló que, además del potencial del subsuelo, se valora la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y el trabajo coordinado entre distintos niveles de gobierno y el sector privado.

Neuquén también cuenta con el programa provincial “Invierta Neuquén”, orientado a atraer grandes inversiones más allá de Vaca Muerta. Ofrece estabilidad fiscal por diez años, exenciones impositivas y acceso a financiamiento, y es conocido como el “RIGI neuquino”.

Durante su visita a Estados Unidos, Figueroa destacó la coordinación con el gobierno nacional para avanzar con leyes clave, incluido el RIGI y señaló que el marco legal construido en los últimos meses brinda previsibilidad política y jurídica y subrayó que la región se caracteriza por la paz social, un elemento que consideró relevante para el desarrollo.