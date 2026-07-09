"Se viene un montón de trabajo": UOCRA de Río Negro se prepara para el boom energético

UOCRA pide anotarse en la bolsa de trabajo para cubrir la demanda de las contratistas.

En Río Colorado el rumor circula desde hace semanas: se viene una demanda fuerte de mano de obra . La UOCRA seccional Viedma activó su bolsa de trabajo online y pidió a los trabajadores de la construcción que se anoten cuanto antes, sin esperar al último momento.

El sistema reemplaza al viejo mecanismo de mandar el currículum por correo . Ahora todo se carga en una plataforma digital, pensada para ordenar los datos de cada postulante de cara a las búsquedas laborales que abrirán los proyectos vinculados a Vaca Muerta en la provincia de Río Negro .

"Anotarse en la bolsa de trabajo, ya no envíen más CV al correo anterior sino todo en esta bolsa", indicó el gremio en su comunicado, y aclaró que quienes tengan problemas de conexión pueden pedir ayuda a un compañero.

La UOCRA Delegación Río Colorado explicó que la herramienta busca registrar a quienes deseen postularse a las búsquedas laborales de los próximos proyectos en Río Negro. Según el comunicado, la información cargada permitirá armar una base de datos actualizada para cuando lleguen los pedidos de personal de las empresas.

UOCRA pide completar la bolsa de trabajo antes de que lleguen los primeros pedidos de personal de las empresas contratistas.

Piden que los trabajadores se anticipen

El gremio fue claro con un punto: la inscripción no es solo para quien está desocupado. También insistieron en que los afiliados que ya tienen “una changa” o trabajo formal completen igual el formulario y marquen el ítem correspondiente al proyecto que les interesa.

"Les pedimos que no lo dejen para último momento. Se viene un pedido importante de trabajadores y trabajadoras", remarcó la seccional en su primer comunicado de la semana.

Para la UOCRA, tener la base de datos ordenada no es un trámite más: es lo que permite responder rápido cuando una empresa contratista pide personal para proyectos como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Sin esa información al día, aseguran, el gremio pierde margen de maniobra frente a las constructoras.

UOCRA Río Colorado habilitó un formulario online y ofrece ayuda presencial a quienes tengan problemas de conexión para inscribirse.

Asistencia presencial para quienes no puedan cargar los datos

La Delegación Río Colorado sumó un segundo comunicado con el link habilitado: https://bolsa-de-trabajo-seccional-viedma-amm.netlify.app/. Ahí remarcaron que la carga de datos es "de suma importancia" para tener información fresca ante las próximas solicitudes de personal en la zona.

"Queremos informar que si algún compañero o compañera tiene dificultades para realizar la carga de sus datos debido a problemas de conectividad, baja velocidad de internet o inconvenientes con el sistema, puede acercarse a la Delegación", detalla el texto.

La preocupación del gremio pasa por no dejar a nadie afuera por una cuestión técnica. Por eso ofrecen asistencia presencial en la sede de Río Colorado para quienes no puedan completar el formulario por su cuenta, ya sea por la conexión o por falta de práctica con estos sistemas.

"Nuestro objetivo es que ningún trabajador o trabajadora quede sin registrarse por cuestiones técnicas. Invitamos a toda la militancia y a los trabajadores de la construcción a realizar este trámite con anticipación", destaca el comunicado.