Las energéticas que analizan salir a cotizar en la bolsa de New York

La cuestión es que la plaza local es muy chica y los volúmenes no alcanzar ni de cerca a lo que necesitan los grandes proyectos transformadores en energía. De ahí que, uno de los caminos que asoma como lógico para empresas consolidadas, es cotizar en Wall Street .

De hecho, el último gran rally alcista que tuvieron las empresas argentinas en la bolsa durante principios del gobierno de Macri hizo que varias firmas como Central Puerto o Corporación América inicien este sendero.

Ahora, en el mercado se habla de YPF Luz, Genneia, CGC, Aconcagua, Metrogas, Transener y hasta la estatal Aysa, donde por ahora no confirman, pero tampoco descartan que se tome esa decisión en el futuro.

El horizonte de New York

“No está definido”, indicaron desde una de ellas a +e. “Por el momento no tenemos información”, agregó otra. “Está contemplado como una posibilidad dentro de la estrategia a largo plazo, pero hoy no hay nada puntual”, reconoció otra de las de la lista.

Los analistas explican que para que se cumpla ese escenario será importante que se concrete la salida del cepo para normalizar el acceso a las divisas por parte de los inversores y mejorar la calificación crediticia del país. Aunque tampoco es una condición excluyente.

“Tenés dos cosas fundamentales. Transparencia y liquidez. Que es lo que los inversores institucionales buscan para posicionarse. Como aquí no hay market makers, si te posicionas en EEUU abre el camino para los bonos convertibles en acciones. Te fondeas con bonos y a una cierta paridad puede elegir el acreedor si cobrarte o quedarse con acciones de tu compañía”, afirma el analista de mercados, Francisco Uriburu.

El lado B de la jugada es que las empresas tendrán que adaptar tu contabilidad a las normas del mercado de los Estados Unidos. “Es un movimiento caro en términos de reglamentaciones muy estrictas que hay que cumplir como la entrega trimestral de los balances. Pero lo veo excelente. Es un buen momento de las acciones argentinas”, agrega el experto.