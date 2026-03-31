Horacio Marín: "YPF solo aplicó un tercio del aumento que justificaban los precios internacionales"

Horacio Marín defendió la política de precios de YPF y afirmó que los aumentos fueron menores a los que justificaba la cotización del Brent.

El conflicto en Medio Oriente sigue presionando los precios internacionales del crudo y el mundo entró en una fuerte volatilidad. Argentina no es ajena a esta situación y Horacio Marín explicó que, pese a las subas de la cotización del Brent , YPF solo aplicó un tercio del ajuste que correspondía.

En diálogo con radio Mitre , el presidente y CEO de la empresa de mayoría estatal, reafirmó que la estrategia está enfocada en proteger al consumidor argentino evitando una corrección abrupta del precio en los surtidores.

Marín subrayó que trasladar el incremento total hubiese generado un impacto inmediato en la inflación y habría sido interpretado como una maniobra oportunista en medio de una crisis internacional.

Asimismo, el ejecutivo describió que la compañía se “congeló” en los valores de febrero, convencida de que el salto internacional sería transitorio y destacó que aplicar un aumento significativo con riesgo de revertirlo semanas después hubiera afectado la credibilidad de la empresa y alimentado la percepción de especulación.

YPF estación de servicio playero trabajador surtidores nafta combustible Horacio Marín explicó cómo se aplicó la suba de combustibles desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente.

Las razones detrás de la decisión

“Desde que empezó la guerra, YPF aumentó un tercio de lo que tendría que haber aumentado. Nos debemos al consumidor y no podíamos aplicar un ajuste tan grande. Si lo hacíamos y después bajaba, la gente iba a decir: ‘YPF especula’”, subrayó el pope de la empresa.

“Ganar unos millones más en una empresa que factura 20.000 millones de dólares es especulación. No estamos para eso, estamos para hacer lo que le conviene a la gente”, agregó.

Marín explicó que tanto YPF como el resto de las refinadoras actuaron con responsabilidad frente a la volatilidad internacional y reconoció que un traslado directo del Brent habría sido injustificado. “Lo que hicimos fue proteger al consumidor en un momento de enorme incertidumbre”, afirmó.

La guerra, el precio y ganancias extraordinarias

“Esto es transitorio. No vamos a trasladar un salto internacional que puede durar días o semanas. Nos congelamos en la situación previa porque primero está la gente y después cualquier ganancia extraordinaria”, consideró.

Continuando en esta línea, el ejecutivo afirmó que, cuando pase la volatilidad, YPF colocará el valor de los combustibles que corresponda. "Si hay que bajar, se bajará. Y si hay que subir, se subirá. Pero no creo que se vaya de los niveles actuales; hoy nadie sabe hacia dónde va a terminar el precio del petróleo”, consideró.

“YPF tiene 90% de imagen positiva porque no especula. Solo trasladamos el impacto real de la guerra en YPF, no el precio internacional al que debería estar el combustible si siguiéramos estrictamente los valores de referencia”, aseveró.

autodespacho autoabastecimiento de combustible nafta YPF.jpg Los combustibles es uno de los temas sensibles de la economía argentina.

La visión sobre los precios futuros

Al analizar el escenario internacional, Marín señaló que la suba del Brent después de los ataques a infraestructuras energéticas generó una situación excepcional. Sin embargo, insistió en que YPF no podía responder con aumentos automáticos frente a una escalada cuyo alcance todavía es incierto.

Aunque el petróleo podría estabilizarse a un nivel más alto que antes del conflicto, el CEO indicó que eso no implica correcciones inmediatas en el mercado interno y ponderó que la política de precios de YPF seguirá siendo gradual y basada en criterios técnicos, no en variaciones diarias o semanales del mercado global.

También explicó que cualquier ajuste será analizado con cuidado y que la empresa prefiere evitar “picos bruscos” que afecten el poder adquisitivo y la inflación.