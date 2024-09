GNL: la clave líquida de YPF y PAE para competir en el mundo

Las inversiones en el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y la reversión del Gasoducto Norte permitirán dejar de importar gas de Bolivia y comenzar a planificar una ruta para ser el nuevo corazón energético de la región.

El siguiente paso estará guiado por el proyecto Argentina LNG (GNL, por sus siglas en inglés), que promete transformar la economía del país y competir mano a mano con las potencias mundiales.

YPF y Pan American Energy (PAE) son las empresas que encabezan los proyectos que buscarán convertir a Vaca Muerta en la nueva Pampa Húmeda con baja emisiones de carbono y llegar a los 30 mil millones de dólares en exportación en el 2030.

La fecha para firmar contratos

En 2022, YPF y Petronas firmaron un acuerdo para instalar una planta de licuefacción en el país. Luego de una larga disputa, se decidió que el proyecto se instalará en Río Negro. Sin embargo, la versión de que la empresa malaya desista de invertir en el país sacudió el tablero político y empresarial.

En este marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, le confirmó que “es que más allá de que Petronas continúe o no, YPF va a seguir con el proyecto”.

Más allá del trasfondo político económico, se prevé la utilización de un buque flotante (FLNG) de Petronas existente, que permitiría contar en 2027 con una capacidad instalada de licuefacción de entre 1 y 2 MTPA. Entre 2029 y 2030 se incorporarían nuevas unidades FLNG que permitirían alcanzar una capacidad de entre 8 y 9 MTPA. En una tercera fase, se prevé la construcción de una planta de licuefacción escalable que permitirá una capacidad de producción final de entre 15 y 20 MTPA, a partir de 2032.

El proyecto generaría exportaciones por 510 millones de dólares en 2027, 4.083 millones de dólares en 2030 y 12.761 millones de dólares hacia 2032.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, adelantó que se mantienen negociaciones con seis países para venderle GNL. India es el primer gran objetivo que tiene la empresa de mayoría estatal porque los estudios marcan que será uno de los países que más energía necesitará en los próximos años.

En el marco del evento "Shale en Argentina", organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Houston, el pope de la compañía aseguró que “en dos o tres meses” estarán firmados los primeros contratos de GNL.

Además, Marín explicó que Argentina LNG implicará que las plantas de gas natural licuado deberán llevarse a cabo con yacimientos dedicados por lo que el gas asociado estará destinado al mercado local y una parte para el regional.

“Quiero llevar tranquilidad que el precio para desarrollo, industrialización y para utilización en las distintas industrias no debería ser mayor al export parity. No se habla mucho de este detalle porque no se conoce mucho sobre el RIGI, pero para que el Régimen sea aplicado al upstream tienen que ser proyectos dedicados y solamente para exportación”, afirmó.

Pág 8-9 (1).jpg Horacio Marín y Juan Martín Bulgheroni en el evento Shale en Argentina en Houston.

La marca del GNL argentino

La firma del contrato entre PAE y Golar sacudió a la industria energética. El acuerdo establece el despliegue de un buque de GNL por 20 años en Argentina, en donde la petrolera será responsable de suministrar el gas natural para su procesamiento. Se espera que el proyecto inicie las exportaciones de GNL en 2027 y genere unos 1.126 millones de dólares anuales.

El primer año se estima que se deberá invertir unos 300 millones de dólares para procesar 8,2 MMm3/día. El volumen máximo de exportación sería acorde a una capacidad de 2,45 MTPA y un factor de utilización del 90%.

En el marco del evento por el 110° aniversario de Shell en Argentina, Alejandro López Angriman, vicepresidente de Desarrollo de Reservas y Relaciones con Socios de PAE, adelantó que la producción de gas para abastecer el proyecto de GNL será sacada desde el bloque Aguada Pichana Oeste (APO).

Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Planificación y Estrategia dentro de Operaciones Upstream de PAE, brindó más detalles de la iniciativa en “Shale en Argentina”. “La oportunidad que surgió para Pan American fue encontrar un barco de 2.45 millones de toneladas año. Es un proyecto más chico que el de YPF y eso nos permite como industria empezar a exportar GNL antes y empezar a hacer la marca del GNL argentino”, consideró.

La característica que remarcó Bulgheroni es que el proyecto no requiere contratos de término de largo término y subrayó que por el momento no se llegó a un acuerdo con algún país importador, pero se mantienen negociaciones activas.

Sobre la ubicación del barco regasificador, el directivo de PAE sostuvo que la compañía continúa estudiando el caso y definiendo los detalles técnicos para definir el mejor lugar para el proyecto.

Los desafíos

Las proyecciones son entusiastas para el país. Sin embargo, el GNL argentino debe sortear una serie de desafíos para poder ser una realidad. La primera es que deberá definir un mercado. Geográficamente le saca ventaja a Estados Unidos con llegar a Asia, pero los especialistas descreen que pueda ser competitivo en Europa.

Los otros obstáculos para sortear estarán vinculados con lo comercial, jurídico y técnico. “Es un desafío fuerte porque tenemos que construir una súper heladera de menos 179 grados centígrados por lo que tenemos a los equipos técnicos trabajando día y noche”, aseguró Marín.

En el caso del proyecto de YPF, el CEO y presidente de la compañía sostuvo que la planta de GNL representa un reto financiero por lo que se invitó a otras empresas a sumarse a la iniciativa.

“Estamos muy cerca de generar los primeros consorcios, se va a generar una fuerza económica, comercial y jurídica muy fuerte para que el proyecto sea una realidad”, afirmó.

Por su parte, Bulgheroni puso el foco en salir a desarrollar nuevos mercados. “Es algo es algo nuevo para hacer, pero se puede se puede aprender de otros”, subrayó.

Asimismo, el directivo de PAE proyectó que habrá una ventana de déficit de oferta de GNL cercana al 2030 por lo que se hará presente una volatibilidad en el mercado. “Creo que ahí está en nuestro en nuestra capacidad de manejar el costo de desarrollo y ser competitivos desde el yacimiento para afrontar esas esa volatilidad que va a existir”, destacó.