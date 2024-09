Cimbronazo: ¿Petronas se baja del megaproyecto de GNL de YPF?

Fuentes de Petronas consultadas por +e no quisieron brindar opinión sobre la información aunque reconocieron que “el tema se está analizando internamente”.

El artículo de Bonelli menciona que la petrolera malaya estaría a punto de desistir de la megainversión, que rondaría los 30 mil millones de dólares, por las dudas que genera la macroeconomía del país, el manejo político de la locación de la planta que generó una disputa entre Río Negro y el gobierno del bonaerense Axel Kicillof, y el interés en proyectos más redituables en otros países.

Qué dijo Alberto Weretilneck

Ante el impacto de la noticia, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, indicó hoy por la mañana que “más allá de la veracidad o no de lo que plantea Marcelo Bonelli, lo que he hablado con el presidente de YPF, Horacio Marín, es que más allá de que Petronas continúe o no, YPF va a seguir con el proyecto”.

Alberto Weretilneck Río Negro Club del Petróleo.jpg “Habría alternativas de inversión con otros socio", dijo Alberto Weretilneck.

“Habría alternativas de inversión con otros socios, no creo que sea un proyecto para que YPF lo haga solo por el tamaño, pero lo puede hacer en conjunto con otras empresas. Con lo cual no tengo dudas de que el proyecto se va a hacer, después veremos si es con Petronas o no”, dijo el mandatario rionegrino en una entrevista con Radio Con Vos Patagonia.

Y agregó que “no va a cambiar la ubicación del proyecto en Río Negro”. El articulo de Clarín indica que Marín aún intenta convencer a Petronas de que participe del proyecto, y que en caso de no lograrlo, hay otros jugadores interesados en asociarse.