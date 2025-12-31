Dólares o nada: la fecha límite para el pago de las concesiones de las represas del Comahue

Represas del Comahue: el Estado fijó el plazo final para transferir más de 700 millones de dólares.

Nación activó la cuenta regresiva para cerrar una de las privatizaciones más relevantes del sector energético. A través de la Resolución 2124/2025, el Ministerio de Economía fijó el 6 de enero de 2026 como fecha límite para que las empresas adjudicatarias transfieran el pago por las concesiones de las represas del Comahue .

La norma establece que, sin la acreditación de los fondos en la cuenta indicada por la Tesorería General de la Nación , no se perfecciona la venta del paquete accionario de las sociedades concesionarias. El plazo es central para consolidar una operación que supera los 700 millones de dólares .

El plazo que define la privatización

El proceso de privatización de las represas del Comahue lleva más de un año de gestación. Tras la reversión de las concesiones originales, el Estado avanzó con un esquema transitorio y luego lanzó un concurso público nacional e internacional.

Ese proceso concluyó con la adjudicación formal, pero la resolución deja claro que la operación solo se consolida con el pago efectivo. Hasta que eso ocurra, el traspaso de control no queda firme.

El Gobierno busca evitar escenarios de incumplimiento o dilación. Por eso fijó un plazo corto entre la adjudicación y la transferencia de fondos, en pleno arranque del año.

El cronograma es ajustado. Apenas dos días después del vencimiento del pago, el 8 de enero a las 12 horas, está prevista la toma de posesión de las represas por parte de los nuevos concesionarios.

Piedra de Aguila represa central hidroeléctrica Comahue.jpg El Gobierno avanza con la privatización de las represas del Comahue.

Cuánto deben pagar las adjudicatarias

El monto total comprometido supera los 700 millones de dólares. La cifra surge de la suma de las ofertas ganadoras en cada renglón del concurso público.

Por Alicurá, el consorcio encabezado por Edison Holding deberá transferir 162 millones de dólares. En el caso de El Chocón, el grupo BML y sus socios deberán pagar 235,6 millones de dólares.

Para Cerros Colorados, el monto asciende a 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto deberá transferir 245 millones de dólares por el control de Piedra del Águila.

La resolución instruye a que los pagos se realicen en una única transferencia, bajo las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. No se prevén prórrogas automáticas.

Desde Economía subrayan que el cumplimiento del plazo es una condición indispensable para maximizar los ingresos del Estado y cerrar el proceso sin litigios ni impugnaciones posteriores.

represas - hidroeléctricas - 1.jpg El Comahue cambia de manos: se adjudicaron las represas por más de 700 millones de dólares.

Lo que pasa después del 6 de enero

Una vez acreditados los fondos, la Secretaría de Energía deberá notificar formalmente a las concesionarias salientes la fecha de toma de posesión. El acto está fijado para el 8 de enero de 2026, con coordinación entre empresas, provincias y el Estado nacional.

Ese momento marcará el traspaso efectivo del control operativo de las represas. A partir de allí, los nuevos concesionarios asumirán la generación eléctrica y las obligaciones contractuales.

El Gobierno considera que el cumplimiento del pago será una señal clave hacia el mercado. No solo por el monto involucrado, sino por la credibilidad del proceso de privatización.