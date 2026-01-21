Caputo proyecta un superávit energético y minero de USD 75.000 millones para 2035

El récord de exportaciones de energía y minería del 2025 no pasó inadvertido por el ministerio de Economía, donde celebraron el logro y publicaron una proyección de cómo continuaría creciendo la generación de estos dos motores claves de la Argentina actual.

En este sentido, el titular de la cartera , Luis Caputo , destacó que, a raíz del superávit comercial del año pasado , donde la energía representó casi el 70% de ese valor , carece de lógica seguir discutiendo el atraso cambiario y la falta de competitividad para exportar .

“Nunca fue una discusión honesta. Fue más bien algo que quisieron instalar algunos economistas y periodistas que, por alguna razón, quieren que le vaya mal al país. Si queremos ser más competitivos tenemos que continuar bajando impuestos y regulaciones. E invertir más y más desde el sector privado”, subrayó.

Lógicamente, Vaca Muerta fue clave para explicar este fenómeno, a partir de su inédito crecimiento que se acaba de profundizar con el cruce de la barrera de 600.000 barriles diarios solamente en la provincia de Neuquén.

Pero la publicación más relevante de Caputo mostró una proyección a diez años de la balanza comercial de energía y minería, que llegaría a un saldo positivo de 75.000 millones de dólares en 2035 (44.000 millones por energía y 31.000 millones por minería).

Puerto Rosales Vaca Muerta shale oil Seaways Eagle petróleo exportación (1).jpeg Argentina logró exportaciones por 7.448 millones de dólares y un superávit comercial marcado por Vaca Muerta.

La base de la proyección de Caputo

El comienzo de ese camino sería liderado por Vaca Muerta, que provocaría un incremento de la balanza energética progresivo que pasaría a 10.000 millones en 2026 (el año pasado cerró en 7.800), 15.000 millones en 2027 y 19.000 millones en 2028). Principalmente, gracias al ingreso en operación del VMOS.

Luego vendría el salto más pronunciado con el ingreso del GNL, a partir de lo cual, se llegarían a 30.000 millones en 2030 y 40.000 millones en 2031, para luego desacelerar y lograr un equilibrio en poco más que estos niveles.

El caso de la minería es el opuesto. Su balanza se mantendría prácticamente estancada en 6.000 millones hasta 2030, cuando saltaría a 15.000 millones con el ingreso de los primeros proyectos de cobre que aplicaron al RIGI.

Esta dinámica de subas a tasas chinas continuaría en los siguientes años, con un paso a 23.000 millones en 2032 y 31.000 millones en 2035. Más que cinco veces respecto al panorama actual.

Un récord absoluto

Tal como se informó, el superávit comercial energético alcanzó un récord histórico con 7.815 millones de saldo positivo en todo el 2025. La cifra se logra a partir de un salto de las exportaciones del 12,8% frente a 2024 con 11.086 millones y un retroceso de las importaciones del 18% interanual con 3.271 millones. Pero, de no haber sido por el efecto de baja de precios (-11,2% promedio), el resultado hubiese sido mucho mejor dado que las cantidades vendidas saltaron un 28,5%.