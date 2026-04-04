Autoconsumo eléctrico industrial: ¿Por qué disminuyó un 2,8% en el cuarto trimestre?

Solo el 50% de las firmas eléctricas planea inversiones para mejorar la calidad del servicio en 2026.

El cierre de 2025 marca un punto de inflexión en la estrategia energética de los grandes usuarios. Según el último informe de indicadores energéticos del INDEC , la autogeneración de energía eléctrica en la minería y la industria manufacturera alcanzó los 4.150.121 MWh en el cuarto trimestre. Esta cifra representa un leve incremento interanual del 0,7% , pero esconde un cambio estructural profundo en el destino de esa energía.

La dinámica actual revela que los establecimientos priorizan la inyección de excedentes al sistema nacional. El volumen de energía autogenerada despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) registró una variación positiva del 15,7% , situándose en 919.784 MWh .

En contraposición, la energía destinada estrictamente al autoconsumo disminuyó un 2,8%, totalizando 3.230.336 MWh. Este fenómeno sugiere que las empresas optimizan sus recursos excedentes ante una demanda interna de producción que no muestra señales de expansión.

Minería vs. manufactura: Comportamientos divergentes

El análisis por sector evidencia realidades opuestas. La minería registró una baja del 2,2% en su autogeneración total durante el cuarto trimestre, con un volumen de 1.951.355 MWh. Sin embargo, su comportamiento hacia la red resultó agresivo: el despacho al MEM desde yacimientos y canteras trepó un 19,4%, mientras que su autoconsumo se desplomó un 10,6%.

Por su parte, la industria manufacturera exhibió mayor resiliencia productiva. Su autogeneración total ascendió a 2.198.766 MWh, lo que implica una suba del 3,5%. A diferencia de la minería, la manufactura logró incrementos en ambos frentes: el despacho al sistema creció un 7,1% y el uso para consumo propio subió un 3,1% respecto al cuarto trimestre de 2024.

Cogeneración y eficiencia energética bajo la lupa

La cogeneración, proceso que convierte el calor residual en electricidad, atraviesa un período de contracción. Durante el cuarto trimestre de 2025, esta modalidad registró una caída del 5,8% interanual en la industria manufacturera, con un total de 297.072 MWh generados.

Las fuentes oficiales definen la autogeneración como el "proceso mediante el cual se produce energía eléctrica como producto secundario, siendo el propósito principal del establecimiento la producción de bienes o servicios".

image La industria manufacturera aumentó su despacho de energía al sistema nacional un 15,7% al cierre de 2025. Foto: prensa de gobierno de Neuquén

En cambio, la cogeneración implica la producción simultánea de electricidad a partir de "calor residual proveniente del proceso productivo". La caída en este último indicador refleja, de manera indirecta, una menor intensidad en los procesos térmicos industriales de alta escala.

Importancia de los indicadores y el ISE

El Indicador Sintético de Energía (ISE) funciona como el termómetro oficial del sector. En el cuarto trimestre de 2025, el ISE nivel general registró una caída del 0,4% interanual. Este indicador es vital porque permite homogeneizar unidades heterogéneas (GWh, m3, toneladas) en toneladas equivalentes de petróleo (TEP) para medir el desempeño real de la matriz energética.

La precisión de estos datos surge de un panel de 90 establecimientos líderes y del relevamiento de organismos clave como CAMMESA, ENARGAS y la Secretaría de Energía. Sin estos indicadores, resultaría imposible detectar que, a pesar de que la generación neta total subió un 4,2%, el consumo de gas industrial cayó un 8,1% en el mismo periodo.

Expectativas de inversión para 2026

El clima empresarial para el inicio de 2026 muestra cautela. En el sector eléctrico, solo el 33,3% de las firmas espera que la demanda interna aumente, mientras que un 50% prevé que se mantendrá estable.

Respecto a la expansión de capacidad, el 50% de las empresas del sector eléctrico planea realizar inversiones durante el primer trimestre de 2026. Estas partidas se dirigirán principalmente a "mejorar la calidad del producto y/o servicio" y "aumentar la producción y/o ampliar el servicio".