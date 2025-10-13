El congelamiento del impuesto a los combustibles generó una pérdida fiscal de USD 2.000 millones

El congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (CO2) aplicado durante octubre de 2025 tuvo un impacto fiscal considerable y respondió a un objetivo económico puntual: evitar una nueva suba en los precios de las naftas y gasoil. Así lo detalla un informe reciente de la consultora Economía & Energía, que analizó las consecuencias de la medida oficializada mediante el Decreto N° 699 del 1° de octubre.

De acuerdo con el estudio, la decisión de mantener sin cambios los valores impositivos generó en octubre una pérdida de recaudación estimada en 183 millones de dólares, si se tienen en cuenta el mismo volumen de ventas del año anterior, con un 11% de ventas exentas, un corte de biodiésel del 7,5% y uno de etanol del 12%. Con este resultado, la pérdida acumulada en los primeros diez meses del año asciende a 1.966 millones de dólares , lo que representa un significativo costo fiscal para el Estado nacional.

El congelamiento interrumpió una serie de incrementos mensuales que se habían registrado entre junio y septiembre, con ajustes promedio de 9,9 pesos por litro en las naftas y 8,4 pesos en el gasoil. En octubre, en cambio, los montos del ICL y CO2 se mantuvieron fijos, postergando el aumento previsto hasta noviembre.

YPF autodespacho de combustible nafta Mendoza descuento estación de servicio (5) Postergan la suba total del impuesto a los combustibles

Se acelera la inflación

La razón central de esta postergación fue evitar presiones adicionales sobre los precios al consumidor en un contexto de elevada inflación y desaceleración del consumo. Sin embargo, la medida se apartó de la normativa vigente, que exige actualizar trimestralmente estos tributos conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional.

El informe de Economía & Energía también advierte sobre la magnitud del ajuste pendiente. Para alinearse con el esquema establecido por ley, el impuesto debería aumentar en 229 pesos por litro en las naftas y en 120 pesos por litro en el gasoil, lo que podría tener un fuerte impacto en los valores finales en los surtidores.

El congelamiento de octubre logró contener temporalmente los precios, pero a costa de una significativa merma fiscal, en un año en el que las postergaciones de los ajustes impositivos se repitieron como parte de la estrategia oficial para moderar la inflación.