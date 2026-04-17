CEPH detalla el futuro de Vaca Muerta: ¿Cuánto dinero dejará al país?

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) trazó tres rutas posibles para Vaca Muerta durante la próxima década. El informe técnico advierte que la madurez técnica del shale neuquino requiere un entorno financiero adecuado para generar una balanaza energética positiva de más de 37 mil millones de dólares hacia 2035.

Acceder a un sendero de crecimiento económico sustentable resulta determinante para disminuir los costos de financiamiento y expandir las inversiones. El sector privado demanda medidas urgentes para competir en el mercado internacional.

El sector privado demanda medidas urgentes para competir en el mercado internacional. La CEPH señala la necesidad de extender los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) a toda la producción hidrocarburífera, eliminar las retenciones a las exportaciones y disminuir la presión fiscal en las provincias productoras. El diagnóstico del empresariado petrolero es contundente: los primeros proyectos de licuefacción de gas no existieran sin el RIGI.

Tres rutas para Vaca Muerta hacia 2035

El Escenario Moderado proyecta un crecimiento conservador. Estima un alza interanual del 5% en la conexión de pozos de shale oil. Bajo este esquema, la producción nacional de petróleo llegará a 1.204 kbbl/d en 2035. El gas natural trepará a 218 MMm3/d. Este sendero contempla la ampliación de infraestructura clave, como el oleoducto Vaca Muerta Sur con 550 kbbl/d adicionales para diciembre de 2026 , y exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) que escalarán hasta 5,95 millones de toneladas anuales (MTPA) en 2028.

El Escenario Expansivo ilustra el potencial real de la formación no convencional. Supone un ritmo de conexión de pozos petroleros del 11% anual. Aquí, los volúmenes cambian de magnitud. El país bombeará 1.688 kbbl/d de crudo en 2035 e inyectará 301 MMm3/d de gas natural. La expansión gasífera depende de la instalación de casi 24 MTPA de capacidad de licuefacción. Este volumen de actividad catapultará el saldo comercial a un superávit de 37.678 millones de dólares al final del período.

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Finalmente, el Escenario Acelerado anticipa un boom perforador inmediato. Contempla una aceleración sensible en la cantidad de pozos enganchados de shale oil hasta 2030, para luego estabilizar la producción de crudo. Los resultados productivos de largo plazo resultan similares al modelo expansivo, con 1.671 kbbl/d de crudo y 302 MMm3/d de gas , y un superávit comercial de 37.271 millones de dólares.

El veredicto de los números y la inversión requerida

Multiplicar la producción exige una inyección de capital colosal. En el esquema moderado, el sector requiere inversiones totales que promedian los 11.000 millones de dólares anuales hacia 2035.

Si Argentina logra despejar su horizonte regulatorio y apostar por la vía expansiva o acelerada, los desembolsos de las operadoras romperán todos los récords. El escenario acelerado prevé un pico de inversión de 26.691 millones de dólares solo en el año 2027, traccionado por el despliegue de infraestructura, perforación y equipos de fractura.

La receta que propone la CEPH para concretar esos escenarios es que repite como mantra desde hace varios años: la mantener los precios locales alineados a los internacionales, lograr una competitividad extrema para exportar a mercados mundiales desafiantes y consolidar un régimen regulatorio estable. De hecho, la cámara subraya que los primeros proyectos de licuefacción no hubieran sido posibles sin el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), y pide extender estos beneficios a toda la producción, además de eliminar las retenciones a las exportaciones.