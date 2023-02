Bulgheroni: "fue clave la cooperación entre las tres empresas"

"Sabemos que se ha hecho un enorme esfuerzo inversor y se han obtenido resultados importantes en cuanto al incremento de producción. En los últimos 5 años Vaca Muerta cuadruplicó su producción de petróleo y casi triplicó su producción de gas no convencional. Hoy la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta está en 276 mil barriles diarios mientras que la de gas no convencional está en ~48 MMm3/día. Esperamos seguir creciendo por los próximos años hasta alcanzar unos 750 mil barriles diarios de petróleo y unos 150 MMm3/día para 2030", dijo Bulgheroni.

El directivo destacó que PAE viene invirtiendo un promedio de 400 millones de dólares al año en la cuenca, y registra un aumento de producción en el último año del 45% en el último año en barriles equivalentes de petróleo y que proyecta un incremento promedio del 20% para los próximos años.

"Mas allá de los recelos, del ímpetu competitivo, de la tradición, tamaño o peso específico de cada una de nuestras compañías, hubo y sigue habiendo, a mi entender, una dinámica virtuosa de trabajar en conjunto para el desarrollo común de la cuenca", aseguró Bulgheroni y destacó que el "oleoducto es un ejemplo claro de esto. Desde el principio de las conversaciones entre nosotros, fue clave la cooperación entre las tres empresas para entender cuáles eran las necesidades de cada una y poder llegar a una solución lógica y razonable. Además, a medida que se construía la infraestructura, fueran oleoductos o plantas de tratamiento, se colaboró para ofrecer capacidad disponible en base a las necesidades de cada una. Esto es un buen ejemplo de cómo la industria puede trabajar cooperando y aplicando reglas de mercado".

El alto directivo de PAE subrayó la necesidad de continuar trabajando en conjunto entre el Estado, los sindicatos y el sector privado para motorizar la inversión en gasoductos, oleoductos y terminales marítimas, para liberar el potencial exportador del país.