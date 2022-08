"Si en el petróleo podemos reducir las paradas, vale la pena importar"

Aquellos viajes por el mundo, contó Reed a +e en el stand de LM Play, les permitió encontrar claves para reducir costos de producción y lograr así satisfacer a una mayor cantidad de clientes. “Estamos tratando de producir más para ver si equilibramos al país”, dijo entre risas el CEO de Bruno Schilling.

“Te das cuenta en las distintas ferias lo que está fuerte y creciendo. Y se nota Vaca Muerta y Neuquén creciendo”, contó el directivo de la empresa de servicios y proveedora de insumos.

“Para nosotros lo fundamental es cerrar un negocio de 300 cascos de seguridad en Estados Unidos. Nosotros somos 80% oil & gas pero también trabajamos otros negocios, por ejemplo estamos cerrando negocios grandes con autopartistas, y vemos prácticas de otras industrias y otros países que son fundamentales para producir más”, explicó.

Tennyson Reed Ceo de Bruno schilling

Importar para producir

La mayor actividad del shale neuquina está permitiendo la expansión del sector de servicios, pero la industria hidrocarburífera necesita de insumos importados que se requieren para generar valor tanto con petróleo y gas para consumo en el país como para exportar al mundo.

Esos cascos contienen transmisores neuronales que permiten tener un registro y monitoreo para luego analizar datos. Encontrar los problemas antes de que fallen y resolverlos rápidamente. “Si en el petróleo podemos reducir las paradas a la mitad, vale la pena importar dos o tres componentes”, añadió Reed.

Al respecto de la situación macroeconómica del país, el CEO de Bruno Schilling recordó que el 70% de su producción es local pero hay un 30% que es necesario traerlo del exterior.

“Si no viene de afuera, no hacemos nada. Cuando pensás que podemos reducir la parada de las máquinas en un 3%, que podría ser un 3% más de producción, no poder hacerlo por las restricciones a los dólares es una lástima enorme”, apuntó el referente de la empresa.

Bruno Schillig es una compañía fundada en 1956, con presencia internacional, siendo su actividad principal el desarrollo y provisión de soluciones para manejo sustentable de combustibles y químicos.

Actualmente están en pleno proceso de expansión a países de América Latina y también Estados Unidos donde, al igual que desde hace más de 60 años en la Argentina, brindan diseño y provisión de soluciones para la seguridad, el control y la operación de terminales de carga de combustibles y químicos.